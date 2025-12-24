Северна Македония отказа спешни доставки на мазут от България по време на извънредното положение

Правителството на Северна Македония отказа спешни доставки на мазут от България, предложени заради извънредното положение в югозападната съседка.
От северномакедонското правителство уточниха, че страната не очаква помощ отвън и използва всички налични ресурси, за да поддържа стабилност в енергийния сектор.
Въпреки предложението, Северна Македония ще използва държавните си резерви от мазут за производство на електроенергия, като правителството счита, че в момента страната не се намира в ситуация, в която е необходима такава помощ.
Експерти изразяват съмнения относно целесъобразността на използването на държавни резерви, като някои се притесняват за тежкото финансово състояние на енергийния сектор в страната.
