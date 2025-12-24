НА ЖИВО
          Северна Македония отказа спешни доставки на мазут от България по време на извънредното положение

          106
          1426
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Правителството на Северна Македония отказа спешни доставки на мазут от България, предложени заради извънредното положение в югозападната съседка.

          „Ако Република България има нужда от такава или подобна помощ, Република Северна Македония е изцяло на разположение,“ заяви северномакедонският министър на външните работи Тимчо Муцунски, цитиран от ТВ24.

          От северномакедонското правителство уточниха, че страната не очаква помощ отвън и използва всички налични ресурси, за да поддържа стабилност в енергийния сектор.

          „Предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност и е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона,“ заяви министър Георг Георгиев по време на телефонен разговор с Муцунски.

          Въпреки предложението, Северна Македония ще използва държавните си резерви от мазут за производство на електроенергия, като правителството счита, че в момента страната не се намира в ситуация, в която е необходима такава помощ.

          Експерти изразяват съмнения относно целесъобразността на използването на държавни резерви, като някои се притесняват за тежкото финансово състояние на енергийния сектор в страната.

          106 КОМЕНТАРА

          2. Ех, че няма един като Тръмп у нас. Да вдигне една стена по границата и да духат супата. Ама преди това да върнат БГ паспортите.

          5. На северните власи и шиптъри и свещи не трябва да им се дават даже а нашите мазут ще давали…

          6. Boyka Dzhibirska глупава сте вие да изречете, че в Македония се живее по – добре. Това е нелепо твърдение!

          9. Boyka Dzhibirska не, не! Вие сте глупавата. Просто от глупостта не разбирате, че сте глупава.

          15. Заеби,с тези е като намерените пет стотинки на земята……каквото е с тях такова е и без тях.

          16. Защо въобще се правим на добрият голям брат? Докога ще подаваме ръка за помощ, а те ще ни плюят?

          18. Да умрат от студ, аз не мога да разбера защо трябва да се чувстваме длъжни да им помагаме, а те навсякъде да показват колко много ни мразят.

          22. За първи път тези отказват да вземат нещо от България! Започва нова глава в историята .

              • Ей клошар шиптарски,затова македонките проституират в България нали,….хахаха ..
                Аз лично съм се изпускал върху лицето на една маке ,знаеш ли може би е била сестра ти или дъщеря ти …

              • Ей клошар шиптарски,затова македонките проституират в България нали,….хахаха ..
                Аз лично съм се изпускал върху лицето на една маке ,знаеш ли може би е била сестра ти или дъщеря ти …

          26. Какво отказват тези лумпени,предлагам да видят 9 пехотна Плевенска дивизия за да се знае за какво иде реч.Няма да ги дудуркаме во век и веков.

