Северна Македония отказа спешни доставки на мазут от България по време на извънредното положение

Правителството на Северна Македония отказа спешни доставки на мазут от България, предложени заради извънредното положение в югозападната съседка.

„Ако Република България има нужда от такава или подобна помощ, Република Северна Македония е изцяло на разположение,“ заяви северномакедонският министър на външните работи Тимчо Муцунски, цитиран от ТВ24. - Реклама -

От северномакедонското правителство уточниха, че страната не очаква помощ отвън и използва всички налични ресурси, за да поддържа стабилност в енергийния сектор.

„Предоставянето на помощта е израз на добросъседство и солидарност и е насочено към гарантиране на енергийната сигурност и стабилност в региона,“ заяви министър Георг Георгиев по време на телефонен разговор с Муцунски.

Въпреки предложението, Северна Македония ще използва държавните си резерви от мазут за производство на електроенергия, като правителството счита, че в момента страната не се намира в ситуация, в която е необходима такава помощ.

Експерти изразяват съмнения относно целесъобразността на използването на държавни резерви, като някои се притесняват за тежкото финансово състояние на енергийния сектор в страната.