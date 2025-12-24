НА ЖИВО
      четвъртък, 25.12.25
          Общество

          Шести блок на АЕЦ „Козлодуй" заработва днес

          Снимка: БГНЕС
          VI блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде пуснат отново днес, съобщиха за бТВ от Министерството на енергетиката.

          Блокът беше спрян на 21 декември – един ден преди планираното му извеждане от експлоатация, заради установен дефект.

          Освен защитното мембранно устройство на сепаратор паропрегревателя на турбината, за което беше съобщено в петък, е констатирана неизправност и в още едно защитно устройство от същия тип.

          От АЕЦ „Козлодуй“ информират, че наличните резервни мембранни устройства са изпратени за анализ и проверки в две независими научни организации. След приключване на експертизите те ще бъдат монтирани на блока.

          АЕЦ „Козлодуй“ извежда шести блок от експлоатация ден по-рано АЕЦ „Козлодуй“ извежда шести блок от експлоатация ден по-рано

          От централата подчертават, че при ситуацията няма отделяне на радиоактивни или други замърсяващи вещества в околната среда и не е застрашена безопасността на персонала и населението.

          Повредата е възникнала в процеса на експлоатация, като блокът беше спрян превантивно на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.

