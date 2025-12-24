Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ заработва днес

VI блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде пуснат отново днес, съобщиха за бТВ от Министерството на енергетиката.
Блокът беше спрян на 21 декември – един ден преди планираното му извеждане от експлоатация, заради установен дефект.
Освен защитното мембранно устройство на сепаратор паропрегревателя на турбината, за което беше съобщено в петък, е констатирана неизправност и в още едно защитно устройство от същия тип.
От АЕЦ „Козлодуй“ информират, че наличните резервни мембранни устройства са изпратени за анализ и проверки в две независими научни организации. След приключване на експертизите те ще бъдат монтирани на блока.
От централата подчертават, че при ситуацията няма отделяне на радиоактивни или други замърсяващи вещества в околната среда и не е застрашена безопасността на персонала и населението.
Повредата е възникнала в процеса на експлоатация, като блокът беше спрян превантивно на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.
Като не сменят с оригинална част,да нямо после бум.
Да звънят на росатом и да спасят положението