Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ заработва днес

VI блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде пуснат отново днес, съобщиха за бТВ от Министерството на енергетиката.

Блокът беше спрян на 21 декември – един ден преди планираното му извеждане от експлоатация, заради установен дефект.

Освен защитното мембранно устройство на сепаратор паропрегревателя на турбината, за което беше съобщено в петък, е констатирана неизправност и в още едно защитно устройство от същия тип.

От АЕЦ „Козлодуй“ информират, че наличните резервни мембранни устройства са изпратени за анализ и проверки в две независими научни организации. След приключване на експертизите те ще бъдат монтирани на блока.

От централата подчертават, че при ситуацията няма отделяне на радиоактивни или други замърсяващи вещества в околната среда и не е застрашена безопасността на персонала и населението.

Повредата е възникнала в процеса на експлоатация, като блокът беше спрян превантивно на 15 декември за подмяна на идентично предпазно устройство.