Ще се състезава ли под чужд флаг Белослава Кръстева?

Белослава Кръстева, европейската шампионка по ускорен шах, може да бъде принудена да се състезава под чужд флаг, ако проблемите във българския шахмат продължат. Младата гросмайсторка е изправена пред риск от лишаване от участие в международни турнири и от рейтинговите си точки заради конфликта между двете шахматни федерации в България.
Несигурността идва от факта, че Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) е единствената международно призната федерация, докато Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) също притежава лиценз от Министерството на младежта и спорта. Това поставя българските шахматисти под риск от санкции от Световната шахматна федерация (FIDE) и Европейската шахматна федерация (ECU).
Права
От 1 януари 2026 г. наказанието ще влезе в сила, ако Министерството не отнеме лиценза на БФШ 2022 и не поднови този на БСФШ.
Въпреки трудностите, Белослава Кръстева запазва мотивацията си и продължава да си поставя високи цели. Европейската титла в Косово е доказателство за уменията ѝ, а подготовката ѝ в Америка ѝ е дала увереност да се състезава на световно ниво.
Основният ѝ фокус през следващата година ще бъде европейското първенство за жени през май.
Любовта ѝ към шахмата и личната амбиция, които са се формирали по време на престоя ѝ в Америка, са основата на успехите ѝ.
Преди световното първенство в Катар в края на декември Кръстева предпочита да не поставя очаквания:
