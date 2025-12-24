Ще се състезава ли под чужд флаг Белослава Кръстева?

Белослава Кръстева, европейската шампионка по ускорен шах, може да бъде принудена да се състезава под чужд флаг, ако проблемите във българския шахмат продължат. Младата гросмайсторка е изправена пред риск от лишаване от участие в международни турнири и от рейтинговите си точки заради конфликта между двете шахматни федерации в България.

„Аз учих в Америка почти две години и реших да се прибера, за да се занимавам професионално с шахмат. В момента мога да печеля и това да ми бъде като професия. Единственият проблем е, че без държава зад гърба няма как в дългосрочна перспектива това да се превърне в основна професия", обясни Кръстева на пресконференция по-рано днес.

Лиценз

Несигурността идва от факта, че Българската спортна федерация по шахмат (БСФШ) е единствената международно призната федерация, докато Българската федерация по шахмат 2022 (БФШ 2022) също притежава лиценз от Министерството на младежта и спорта. Това поставя българските шахматисти под риск от санкции от Световната шахматна федерация (FIDE) и Европейската шахматна федерация (ECU).

„Откакто започнах да се занимавам с шах от 7-8-годишна възраст, аз никога не съм присъствала в една благоприятна среда, в една правилно работеща федерация, така че това е проблем от доста време. Ако членовете на тази федерация присъстват в сегашното управление и тази федерация има лиценз, догодина има голям шанс да бъдем наказани и да нямаме право да се състезаваме в чужбина, и да ни бъдат отнети рейтингите“, каза Кръстева.

Права

От 1 януари 2026 г. наказанието ще влезе в сила, ако Министерството не отнеме лиценза на БФШ 2022 и не поднови този на БСФШ.

„В този случай вече наказанието ще е още по-сериозно и въобще няма да имаме право да се състезаваме, и ще трябва да си сменя федерацията генерално. Надявам се нещата да се оправят, тъй като вече сме на предела на съсипването на целия шахмат в България“, добави Кръстева.

Въпреки трудностите, Белослава Кръстева запазва мотивацията си и продължава да си поставя високи цели. Европейската титла в Косово е доказателство за уменията ѝ, а подготовката ѝ в Америка ѝ е дала увереност да се състезава на световно ниво.

„Аз съм щастлива – първо с това, че бях смела в началото на годината да се прибера от Америка и да се занимавам с нещото, което най-много обичам. За първи път като цяло се чувствам щастлива и също така покачих рейтинга си с близо 100 точки. Като цяло беше една ползотворна година“, заяви Кръстева.

Евро 2026

Основният ѝ фокус през следващата година ще бъде европейското първенство за жени през май.

„Имам набелязани и други турнири, които са повече като тренировъчни, но цялата ми подготовка и всичките ми усилия трябва да бъдат положени за това да се представя оптимално там“, каза 21-годишната българка.

Любовта ѝ към шахмата и личната амбиция, които са се формирали по време на престоя ѝ в Америка, са основата на успехите ѝ.

„Може би точно любовта ми към шаха и това, че осъзнах, че когато бях в Америка и нямах възможност толкова да се състезавам, че без това нещо като цяло не мога да живея. Това си ми е една лична амбиция, която е от край време“, заяви Кръстева.

Преди световното първенство в Катар в края на декември Кръстева предпочита да не поставя очаквания: