Ситен сняг и мъгла затрудняват трафика през прохода „Шипка“

Ситен снеговалеж и гъста мъгла усложняват трафика през прохода „Шипка“. Към момента, снежна покривка се е образувала само в най-високата част на прохода, където температурата е минус 1 градус.
Снегопочистващата фирма, която отговаря за този участък, е в пълна готовност и непрекъснато следи обстановката. При евентуално засилване на валежите, необходимата техника за незабавна реакция и опесъчаване е осигурена.
От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират към всички шофьори, които планират пътуване за предстоящите коледни и новогодишни празници, да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия.
