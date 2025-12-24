Ситен сняг и мъгла затрудняват трафика през прохода „Шипка“

Ситен снеговалеж и гъста мъгла усложняват трафика през прохода „Шипка“. Към момента, снежна покривка се е образувала само в най-високата част на прохода, където температурата е минус 1 градус.

- Реклама -

Снегопочистващата фирма, която отговаря за този участък, е в пълна готовност и непрекъснато следи обстановката. При евентуално засилване на валежите, необходимата техника за незабавна реакция и опесъчаване е осигурена.

Голямото преселение: 100 000 автомобила напускат София за празниците – Евроком

От Агенция „Пътна инфраструктура“ апелират към всички шофьори, които планират пътуване за предстоящите коледни и новогодишни празници, да тръгват на път само с автомобили, подготвени за зимни условия.