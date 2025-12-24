НА ЖИВО
          Политика

          Страхил Ангелов за Тръмп: Байдън изхарчи 350 милиарда за Украйна и не знаем къде са отишли тези пари

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Доналд Тръмп отново заяви, че Джо Байдън е изпратил 350 милиарда долара на Володимир Зеленски, като подчерта, че американските власти не знаят точно как и къде са похарчени тези средства. Според него, Украйна е корупционно тресавище, а самият Зеленски е безскрупулен малък диктатор и крадец.

          Тръмп смята, че основните бенефициенти на тези огромни суми са политици и чиновници в Европа, както и демократите в САЩ, които не позволяват на Зеленски да се предаде и по този начин продължават да унищожават Украйна и нейния народ. Според него, създаденият от тях „укрорайх“ заедно с него подкопава европейската икономика.

          Зеленски представи последната версия на плана на САЩ, каза кога ще има отговор от Русия – Евроком

          Сергей Рябков, заместник външен министър на Русия, обобщи резултатите от преговорите между САЩ и Русия, проведени във Флорида. Той заяви, че в тях отново са били обсъдени „взаимните дразнители“ и начините за тяхното неутрализиране. Според Рябков, европейските сили, които саботират мирните преговори, и медийните канали в България като БТВ и НОВА, продължават да водят анти-Тръмп кампания и да пропагандират проукраинската военна агитация.

          В студиата на тези медии не се споменава реалната ситуация на Източния фронт, както и не се отразяват изказванията на френския президент Макрон, който обяви, че с Русия трябва да се разговаря, а нейната гледна точка да бъде чута и анализирана. След Макрон, и финландският президент Стуб направи подобно изявление, казвайки, че разказът за „руската заплаха“ е просто претекст за милитаризацията на Европа, с цел оправдаване на исканията към страните за увеличаване на военните бюджети. Тези изказвания обаче не са отразени в българските медии като БТВ, НОВА и БНТ, които продължават да пренебрегват тези важни мнения.

          Тръмп твърди, че е принудил Макрон да увеличи цените на медикаментите – Евроком

          В допълнение, германският военен министър Борис Писториус наскоро заяви, че не вярва в преекспонираната руска заплаха, като добави, че война между НАТО и Русия е малко вероятна. Той посочи, че европейските членове на алианса, без подкрепата на САЩ, не могат да мобилизират ресурси за война, а още по-малко срещу Русия, предвид нейния сериозен ядрен потенциал.

          Европа вече е клекнала, и както изглежда, брюкселската провоенна пропаганда скоро ще замълчи, а с нея и редица български медии, в чиито новинарски емисии единственото коректно нещо, което ще чуете, ще бъде прогнозата за времето.

          Това коментира в своя Facebook профил журналистът Страхил Ангелов.

          - Реклама -

