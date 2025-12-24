НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияДруги

          Студени и снежни януарски дни – ранните прогнози предвиждат сурова зима

          1
          192
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Прогнозите за януари показват студено време с чести снеговалежи. България ще бъде подложена на периодични смущения. През по-голямата част от месеца температурите ще се движат около и под обичайните нива, съобщава NOVA.

          - Реклама -

          Истинска зима за празниците : Снежна Коледа и ледена Нова година – Евроком

          Според моделите на Европейския център за средносрочно прогнозиране, се очаква средно седмично количество на валежите да е над нормата до около 20 януари. След този период, последните 10 дни на месеца ще бъдат по-спокойни.

          До средата на месеца температурите ще бъдат под обичайните за януари. В Северна и Западна България се предвиждат ледени дни, когато дневните температури ще се движат между 0 и 5 градуса, а през нощта и рано сутрин ще падат до минус 5 и минус 10 градуса, с възможни колебания и в по-ниския диапазон.

          В началото на зимата: Има ли достатъчно снегорини в София? – Евроком

          След 15 януари студът ще започне да отстъпва, но усещането за зима ще се запази, с температури близки до нормите за сезона.

          Прогнозите за януари показват студено време с чести снеговалежи. България ще бъде подложена на периодични смущения. През по-голямата част от месеца температурите ще се движат около и под обичайните нива, съобщава NOVA.

          - Реклама -

          Истинска зима за празниците : Снежна Коледа и ледена Нова година – Евроком

          Според моделите на Европейския център за средносрочно прогнозиране, се очаква средно седмично количество на валежите да е над нормата до около 20 януари. След този период, последните 10 дни на месеца ще бъдат по-спокойни.

          До средата на месеца температурите ще бъдат под обичайните за януари. В Северна и Западна България се предвиждат ледени дни, когато дневните температури ще се движат между 0 и 5 градуса, а през нощта и рано сутрин ще падат до минус 5 и минус 10 градуса, с възможни колебания и в по-ниския диапазон.

          В началото на зимата: Има ли достатъчно снегорини в София? – Евроком

          След 15 януари студът ще започне да отстъпва, но усещането за зима ще се запази, с температури близки до нормите за сезона.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Весела Коледа!

          Дамяна Караджова -
          Честито Рождество Христово!
          Общество

          Паркирането в София през празничните дни: Безплатно

          Дамяна Караджова -
          През празничния сезон паркирането в широкия център на София ще бъде безплатно в определени дни.
          Общество

          Патриарх Даниил: Трябва да се стремим към Божия мир и благодат

          Георги Петров -
          На Рождество Христово Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи Златоустовата света литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". По време на службата той подчерта...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions