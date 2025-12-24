Студени и снежни януарски дни – ранните прогнози предвиждат сурова зима

Прогнозите за януари показват студено време с чести снеговалежи. България ще бъде подложена на периодични смущения. През по-голямата част от месеца температурите ще се движат около и под обичайните нива, съобщава NOVA.

Според моделите на Европейския център за средносрочно прогнозиране, се очаква средно седмично количество на валежите да е над нормата до около 20 януари. След този период, последните 10 дни на месеца ще бъдат по-спокойни.

До средата на месеца температурите ще бъдат под обичайните за януари. В Северна и Западна България се предвиждат ледени дни, когато дневните температури ще се движат между 0 и 5 градуса, а през нощта и рано сутрин ще падат до минус 5 и минус 10 градуса, с възможни колебания и в по-ниския диапазон.

След 15 януари студът ще започне да отстъпва, но усещането за зима ще се запази, с температури близки до нормите за сезона.