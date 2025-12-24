НА ЖИВО
      четвъртък, 25.12.25
          В навечерието на Рождество Христово: Патриарх Даниил отслужва тържественото вечерно богослужение

          Снимка: БГНЕС
          Православната църква чества днес празника Бъдни вечер.

          В патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ от 18:00 ч. ще започне празничното вечерно богослужение, което ще бъде възглавено от българския патриарх и Софийски митрополит Даниил, в съслужение с митрополити и епископи на Българската православна църква – Българска патриаршия (БПЦ-БП), съобщиха от пресслужбата на БПЦ-БП.

          Бъдни вечер е! Какви са традициите за празника Бъдни вечер е! Какви са традициите за празника

          На този ден християните се подготвят духовно: чрез пост, изповед и молитва да приемат светото Причастие и така достойно да посрещнат Христовото Рождество.

          От православна църковна гледна точка няма никакво значение или друго изискване, освен ястията на трапезата да са постни, тъй като е последният ден от Рождественския пост.

          Традиционно на вечерята на Бъдни вечер се казва молитва и домът се прекадява с тамян, поясняват от Българската патриаршия.

