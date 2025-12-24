Васил Терзиев: 2025 г. – година на предизвикателства, напредък и работа без оправдания

2025 г. може да бъде определена като предизвикателна, но същевременно и успешна, в която е постигнат реален напредък в редица посоки. Това заяви кметът на София Васил Терзиев в интервю за БТА, дадено в навечерието на коледните и новогодишните празници.
По думите му изминалата година е белязана от множество малки и големи постижения, с които има основание да се гордее.
Според него хората имат достатъчно лични проблеми и не бива да бъдат натоварвани с трудностите на управляващите. Затова той предпочита да говори за реалните процеси в София, вместо да влиза в ролята на жертва.
Кметът отбеляза, че оплакването от наследени проблеми не е негов приоритет. Напротив – когато има повод, той изразява благодарност за постигнатото. Фокусът му е върху поправянето на грешките и погледа напред, а не върху търсенето на оправдания за нереализирани идеи – подход, който Терзиев определя като типичен за българската политика.
Конкретни резултати през годината
Сред най-важните реализирани дейности Васил Терзиев открои създаването на 1000 нови места в детските градини, обновяване на транспортната инфраструктура и напредъка в строителството на метрото. През годината са положени 110 000 кв. м пътна маркировка, изградени са над 200 000 кв. м тротоари, както и допълнителни 93 000 кв. м нови тротоарни настилки.
Кметът посочи още подготовката на ВиК проекти за 150 млн. лв., създаването на модел за публично-частни партньорства при изграждането на паркинги, както и подмяната на 35% от осветителните тела в града. В рамките на инициативата „Идеи за града“ са приключени или са в процес на изпълнение 71% от гражданските проекти.
Послание към софиянци
По повод празниците Васил Терзиев пожела на жителите на столицата здраве и позитивизъм. Според него обществото трябва по-често да си припомня какво ни обединява. Кметът е убеден, че независимо от предизвикателствата, когато обединим усилията си, можем да постигнем значими резултати за квартала, града и държавата.
