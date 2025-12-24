Кметът на София Васил Терзиев и Никола Цолов споделиха празнично настроение и усмивки по време на разходка с коледното влакче пред храм-паметника „Св. Александър Невски“.
В публикация във Facebook, Терзиев сподели, че заедно с Никола Цолов са се качили на коледното влакче в централната част на столицата.
Коледните влакчета обикалят центъра на София от 16 декември до 4 януари, като се движат всеки ден от 10:00 до 20:00 ч., на интервал от 30 минути.
Началната и крайната спирка на маршрута е площад „Александър Невски“, а междинната спирка е при НДК, на ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“.
Цената на билета е 5 лева. За деца до 10 години и хора в неравностойно положение пътуването е безплатно, ако са с придружител.
Какво празнуваш бе ,кмете ?София по мръсна не е била !Розови безродници !
Да вземе и директора на 138 училище! Приятели са все пак!
ИНТЕРЕСНО Е – ТЯХНАТА КОМПАНИЯ , КОГАТО СЕ СЪБЕРАТ НА ДОМАШНО ПАРТИ, ДАЛИ СИ ПРАВЯТ ВЛАКЧЕ ?
2001-…™®©
Ветеринарно Хуманно писане от мен по
образование
Лайнарката и лайната с пръскането посока Страсбург, Франция
Мали кой Мирише с земеделието сега за предните години
Ма за наследството то паказно с НДСВ
Или вие еднакви
И БСП Патриотите до ДСБ
СДС и Герб преди 2015-2017-2005-2007-…с ДПС ДПС АПС
10 лева и умря
2015-2017-….™®©
И убива наследници и думите ми не : къде са констирните протоколи за ремонти и проверки посока КЗП сигналите и къде са на тези на фирмите посока клиента а ? И данъчното ,карта за транспорт – констативни протоколи за стандарти и МПС стандарти а ? 12 години и 12 години един филм столицата на маймуните и аз не съм маймуна …
Да се разходят по ул. Лидице
Кмета ми прилича на Крадците от филма Сам в къщи
Никит Тошев ТОЧНО
Само дето е много по-крадлив
Соросоидно влакче…