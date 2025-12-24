НА ЖИВО
          Васил Терзиев и Никола Цолов се насладиха на празничната атмосфера с коледното влакче

          Снимка: БГНЕС
          Кметът на София Васил Терзиев и Никола Цолов споделиха празнично настроение и усмивки по време на разходка с коледното влакче пред храм-паметника „Св. Александър Невски“.

          В публикация във Facebook, Терзиев сподели, че заедно с Никола Цолов са се качили на коледното влакче в централната част на столицата.

          Бъдни вечер е! Какви са традициите за празника – Евроком

          „Тези моменти напомнят колко е важно да намираме време за споделени преживявания в града,“

          сподели кметът на София.

          Коледните влакчета обикалят центъра на София от 16 декември до 4 януари, като се движат всеки ден от 10:00 до 20:00 ч., на интервал от 30 минути.

          За Бъдни вечер: Интензивни валежи и жълт код в 7 области – Евроком

          Началната и крайната спирка на маршрута е площад „Александър Невски“, а междинната спирка е при НДК, на ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“.

          Цената на билета е 5 лева. За деца до 10 години и хора в неравностойно положение пътуването е безплатно, ако са с придружител.

          Общество

          Патриарх Даниил: Трябва да се стремим към Божия мир и благодат

          Георги Петров -
          На Рождество Христово Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи Златоустовата света литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". По време на службата той подчерта...
          Общество

          Населени места в Видинска област без електрическо захранване заради паднали електропроводи

          Георги Петров -
          Заради паднали електропроводи без електрическо захранване останаха населени места в общините Видин, Бойница, Кула и Брегово в област Видин. Аварийните екипи започнаха работа по...
          Общество

          Росен Желязков с празнично послание за Рождество Христово

          Георги Петров -
          „Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет!“, написа премиерът в оставка Росен Желязков във "Фейсбук". Той подчерта, че празникът събира хората с най-близките...

          3. ИНТЕРЕСНО Е – ТЯХНАТА КОМПАНИЯ , КОГАТО СЕ СЪБЕРАТ НА ДОМАШНО ПАРТИ, ДАЛИ СИ ПРАВЯТ ВЛАКЧЕ ?

          14. И убива наследници и думите ми не : къде са констирните протоколи за ремонти и проверки посока КЗП сигналите и къде са на тези на фирмите посока клиента а ? И данъчното ,карта за транспорт – констативни протоколи за стандарти и МПС стандарти а ? 12 години и 12 години един филм столицата на маймуните и аз не съм маймуна …

