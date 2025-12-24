Васил Терзиев и Никола Цолов се насладиха на празничната атмосфера с коледното влакче

Кметът на София Васил Терзиев и Никола Цолов споделиха празнично настроение и усмивки по време на разходка с коледното влакче пред храм-паметника „Св. Александър Невски“.

- Реклама -

В публикация във Facebook, Терзиев сподели, че заедно с Никола Цолов са се качили на коледното влакче в централната част на столицата.

Бъдни вечер е! Какви са традициите за празника – Евроком

„Тези моменти напомнят колко е важно да намираме време за споделени преживявания в града,“ сподели кметът на София.

Коледните влакчета обикалят центъра на София от 16 декември до 4 януари, като се движат всеки ден от 10:00 до 20:00 ч., на интервал от 30 минути.

За Бъдни вечер: Интензивни валежи и жълт код в 7 области – Евроком

Началната и крайната спирка на маршрута е площад „Александър Невски“, а междинната спирка е при НДК, на ъгъла на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“.

Цената на билета е 5 лева. За деца до 10 години и хора в неравностойно положение пътуването е безплатно, ако са с придружител.