За Бъдни вечер: Интензивни валежи и жълт код в 7 области

Прогнозата за времето през Коледните празници предвижда обширен средиземноморски циклон, който ще донесе значителни валежи и снежни условия в цялата страна. Този циклон ще доведе и до понижение на температурите, като един от най-светлите дни за християните ще бъде снежнобял.

- Реклама -

На Бъдни вечер се очаква дъждът да премине в сняг, като първоначално ще вали в Югозападна България и ще обхване почти целия регион. Жълт код е обявен за 7 области заради значителни валежи и силен вятър. С понижаването на температурите, дъждът ще премине в сняг и през нощта на Коледа, като се очаква снежната покривка да достигне до 5-10 см в ниските райони, до 15-20 см в предпланините и до 50 см в планинските области.

На 26 декември се очаква облачността да се разкъса, но ще бъде ветровито, със силни ледени пориви на вятъра в Северна и Източна България. Температурите ще се понижат, като на Бъдни вечер ще бъдат между 3 и 8 градуса, а на Коледа дневните пикове ще са около нулата в районите със снеговалежи.

Ранните прогнози за Нова година сочат, че студеното зимно време ще продължи, с локални снеговалежи, които може да засегнат и Черноморието. Температурите до края на 2025 година ще са студени, с дневни стойности между 0 и 5 градуса, а през нощта в някои дни ще се очакват минус 9 до минус 10 градуса.