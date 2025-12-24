НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятОбщество

          За първи път от 3 години: Елха и коледно настроение във Витлеем (СНИМКИ/ВИДЕО)

          2
          42
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Милиони християни по света са в очакване на Рождество Христово. Празничният дух се завърна и във Витлеем – града, в който се предполага, че е роден Иисус.

          - Реклама -

          Заради войната в Газа, за първи път от три години там има коледна елха и украса. Очаква се стотици хора да се съберат на площад „Мангър“.

          Бъдни вечер е! Какви са традициите за празника Бъдни вечер е! Какви са традициите за празника

          По обяд най-висшият католически духовник в Светите земи патриарх Пиербатиста Пицабала ще оглави коледната процесия от Йерусалим до църквата „Рождество Христово“ във Витлеем.

          Милиони християни по света са в очакване на Рождество Христово. Празничният дух се завърна и във Витлеем – града, в който се предполага, че е роден Иисус.

          - Реклама -

          Заради войната в Газа, за първи път от три години там има коледна елха и украса. Очаква се стотици хора да се съберат на площад „Мангър“.

          Бъдни вечер е! Какви са традициите за празника Бъдни вечер е! Какви са традициите за празника

          По обяд най-висшият католически духовник в Светите земи патриарх Пиербатиста Пицабала ще оглави коледната процесия от Йерусалим до църквата „Рождество Христово“ във Витлеем.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Петима загинаха при като хеликоптер се разби в планината Килиманджаро

          Дамяна Караджова -
          Хеликоптер, изпълняващ медицинска спасителна мисия, се разби в планината Килиманджаро в Танзания.
          Общество

          Рождество Христово във Витлеем: хиляди поклонници посрещнаха Коледа, възстановявайки коледния дух след две години на война и затишие

          Дамяна Караджова -
          След две години на война и конфликти в Газа, хиляди вярващи християни и туристи се събраха във Витлеем за да отбележат Рождество Христово
          Любопитно

          Интересни коледни обичаи по света: Какво правят различните култури по празниците?

          Дамяна Караджова -
          Коледа е един от най-значимите християнски празници, на който отбелязваме раждането на Исус Христос.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Рождество Христово. Празничният дух се завърна и във Витлеем – града, в който се предполага,?! че е роден Иисус.
            Замълчете !!!Празничният дух се завърна и във Витлеем , но лъжите и сплетните на неверниците срешу Християнската Вяра продължават!! Искате : Око за Око!! Зъб за зъб!! ???? !!!Вие от отдавна сте останали без зъби и очи човешки!!!

          2. Рождество Христово. Празничният дух се завърна и във Витлеем – града, в който се предполага,?! че е роден Иисус.
            Замълчете !!!Празничният дух се завърна и във Витлеем , но лъжите и сплетните на неверниците срешу Християнската Вяра продължават!! Искате : Око за Око!! Зъб за зъб!! ???? !!!Вие от отдавна сте останали без зъб и очи човешки!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions