За първи път от 3 години: Елха и коледно настроение във Витлеем (СНИМКИ/ВИДЕО)

Милиони християни по света са в очакване на Рождество Христово. Празничният дух се завърна и във Витлеем – града, в който се предполага, че е роден Иисус.
Заради войната в Газа, за първи път от три години там има коледна елха и украса. Очаква се стотици хора да се съберат на площад „Мангър“.
По обяд най-висшият католически духовник в Светите земи патриарх Пиербатиста Пицабала ще оглави коледната процесия от Йерусалим до църквата „Рождество Христово“ във Витлеем.
