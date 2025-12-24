Зеленски представи последната версия на плана на САЩ, каза кога ще има отговор от Русия

Володимир Зеленски заяви, че последната версия на плана за прекратяване на руската инвазия, представена на Москва от САЩ, замразява фронтовата линия и предвижда начало на преговори за демилитаризирани зони.
„Линията на разполагане на войските към датата на това споразумение е де факто призната за линия на контакт“, каза Зеленски, докато очертаваше пред репортери подробности за новия 20-точков план, обсъден на разговорите през уикенда в Маями.
„Работна група ще се свика, за да определи преразпределението на силите, необходимо за прекратяване на конфликта, както и да определи параметрите на потенциални бъдещи специални икономически зони“, добави той в коментари, направени във вторник, но публикувани в сряда.
По думите му проектопредложение за прекратяване на руската инвазия предвижда Украйна, Русия и САЩ да експлоатират съвместно контролираната от Русия Запорожка АЕЦ. Това е мярка, на която Киев се противопоставяше.
Украйна ще проведе президентски избори възможно най-скоро след подписване на споразумение за прекратяване на руската инвазия, заяви още Зеленски. По думите му това е записано в проектодоговора.
Зеленски посочи кога да се очаква отговор от Москва за мирния план на САЩ и Украйна.
Кусура му и избори,зеления комодски варан се надява да му се размине,след като щатите го изоставиха,сега разчита на западна Европа ,начело с такива чалнати като него .Само че зле си правят сметките,на Тръмп му омръзна да им дърпа ушите за да спрат войната,той им възможност да направи така че да бъдат сменени урсулите с по-умерени и ес да се нормализира,а зеления гущер не знам къде ще се крие.
Бялото не прощава затъпява и възбужда чувство за недостижимост и после се срива.
Тези невинни жертви от къде се появиха ? Кой е нахлул в Украйна и е причина за тези невинни жертви?
Данаил Борисов гледайте събитията в Одеса и на майдама от 2014 год. Има достатъчно клипове /свободни / в нета с фашистки лозунги и лица.
Аве само с тоя наркоман ни занимавате! Я къш оттука.
Олигофрен….
Последната версия на този план щял да бъде от една точка.
Слава на братска Украйна и Бог да благослови храбрия и народ!
Празноглавците не разбраха, че няма да има прекратяване на огъня докато не се постигнат договорености, Което е по-важно, не разбраха че условията се поставят от по-силния, от този който побеждава и напредва. Ама те затова са празноглавци, мислят за мангизи само.
Бой по празните тикви
Цял ден в деня, когато сме в очакване на светлия празник Рождество Христово за този злодей ли ще четем? Вие имате ли останал морал или всичко е пари!
Слава на Украйна и победа!
Как Самуил,бе????
Ти си смени името…
Срам,си!!!!
Не можеш да носиш това име…
Дебел ГРОЗНИК!!!!
Копейките реват 😂. Путлер реве 😂.
Росен Радославов и ти и копелета та ти ще ревете скоро време
Sergey Nenchev образа на българския русороб – селски алкохолик с тролски профил. Каквото и кажеш изглеждаш по-тъп и прасето в кочината зад къщата
Наркоманчето не иска мир!Стигне ли се до мир ще бъде елиминиран!
Това фашисткото наркоманче в московията ли?
човека си купи златна клекало
Много ще почакаш!
Злобно джудже.
Петър Василев Ами да, Зеленски и Тръмп чакат злобното джудже да клекне.
Наближава му. Амин.
Владимир Василев Амин за какво бе Шушляк? Порошенко беше 4 години и го смени Зеленски. Така е при демокрациите. В района беларуския диктатор е от 30 години и Путлер 25 г.
Лъса колко години беше?!
Владимир Василев 🇷🇺🤡🇷🇺🤡🇷🇺
Абсурд Путин да се съгласи !
И каква стана тя
Aleksandar Iliev Стана каквато беше. Орките кесят на 30 км. от границата си 4 години 😂.
Росен Радославов а укрите кесят в Курск
Ха ха ха
30 км по 1000 км си е бая множко – заслужава си
Иван Колев Нещо не внимаваш. По данни на Орките през 2025 г. са окупирали още 4200 км. Това са 67 на 67 км. И за тази шепа земя бяха изтрепани повече от 300 хиляди Орки. Не е ли скъпичко?
Бита карта.
Lilyana Boteva червени отрепки
Lilyana Boteva Бабишкер, ти схващаш ли какво пише?
Тоя е унищожителя на Европа.
Слави Тодоров малоумника пуТкин е идиота който ще унищожи света
Няма такова нещо. Путин и Тръмп ще сложат нов ред в света? Няма да е като сега – било каквото било. Първа Европа ще го почувства , тя даже вече го чувства.