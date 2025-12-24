НА ЖИВО
      четвъртък, 25.12.25
          Зеленски представи последната версия на плана на САЩ, каза кога ще има отговор от Русия

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Володимир Зеленски заяви, че последната версия на плана за прекратяване на руската инвазия, представена на Москва от САЩ, замразява фронтовата линия и предвижда начало на преговори за демилитаризирани зони.

          Линията на разполагане на войските към датата на това споразумение е де факто призната за линия на контакт“, каза Зеленски, докато очертаваше пред репортери подробности за новия 20-точков план, обсъден на разговорите през уикенда в Маями.

          Работна група ще се свика, за да определи преразпределението на силите, необходимо за прекратяване на конфликта, както и да определи параметрите на потенциални бъдещи специални икономически зони“, добави той в коментари, направени във вторник, но публикувани в сряда.

          Тръмп: Само на Зеленски не му харесва плана за мир, неговите хора са във възторг Тръмп: Само на Зеленски не му харесва плана за мир, неговите хора са във възторг

          По думите му проектопредложение за прекратяване на руската инвазия предвижда Украйна, Русия и САЩ да експлоатират съвместно контролираната от Русия Запорожка АЕЦ. Това е мярка, на която Киев се противопоставяше.

          Запорожката атомна електроцентрала ще се експлоатира съвместно от три държави – Украйна, САЩ и Русия… За Украйна това звучи много неподходящо и не съвсем реалистично“, каза Зеленски.

          Украйна ще проведе президентски избори възможно най-скоро след подписване на споразумение за прекратяване на руската инвазия, заяви още Зеленски. По думите му това е записано в проектодоговора.

          Зеленски посочи кога да се очаква отговор от Москва за мирния план на САЩ и Украйна.

          „Ще получим руския отговор, след като американската страна разговаря с тях“, каза Зеленски пред репортерите.

          40 КОМЕНТАРА

          1. Кусура му и избори,зеления комодски варан се надява да му се размине,след като щатите го изоставиха,сега разчита на западна Европа ,начело с такива чалнати като него .Само че зле си правят сметките,на Тръмп му омръзна да им дърпа ушите за да спрат войната,той им възможност да направи така че да бъдат сменени урсулите с по-умерени и ес да се нормализира,а зеления гущер не знам къде ще се крие.

          2. Бялото не прощава затъпява и възбужда чувство за недостижимост и после се срива.

          3. Тези невинни жертви от къде се появиха ? Кой е нахлул в Украйна и е причина за тези невинни жертви?

            • Данаил Борисов гледайте събитията в Одеса и на майдама от 2014 год. Има достатъчно клипове /свободни / в нета с фашистки лозунги и лица.

          8. Празноглавците не разбраха, че няма да има прекратяване на огъня докато не се постигнат договорености, Което е по-важно, не разбраха че условията се поставят от по-силния, от този който побеждава и напредва. Ама те затова са празноглавци, мислят за мангизи само.

          10. Цял ден в деня, когато сме в очакване на светлия празник Рождество Христово за този злодей ли ще четем? Вие имате ли останал морал или всичко е пари!

          13. Sergey Nenchev образа на българския русороб – селски алкохолик с тролски профил. Каквото и кажеш изглеждаш по-тъп и прасето в кочината зад къщата

            • Aleksandar Iliev Стана каквато беше. Орките кесят на 30 км. от границата си 4 години 😂.

              • Росен Радославов а укрите кесят в Курск
                Ха ха ха
                30 км по 1000 км си е бая множко – заслужава си

              • Иван Колев Нещо не внимаваш. По данни на Орките през 2025 г. са окупирали още 4200 км. Това са 67 на 67 км. И за тази шепа земя бяха изтрепани повече от 300 хиляди Орки. Не е ли скъпичко?

              • Няма такова нещо. Путин и Тръмп ще сложат нов ред в света? Няма да е като сега – било каквото било. Първа Европа ще го почувства , тя даже вече го чувства.

