Зеленски представи последната версия на плана на САЩ, каза кога ще има отговор от Русия

Володимир Зеленски заяви, че последната версия на плана за прекратяване на руската инвазия, представена на Москва от САЩ, замразява фронтовата линия и предвижда начало на преговори за демилитаризирани зони.

„Линията на разполагане на войските към датата на това споразумение е де факто призната за линия на контакт“, каза Зеленски, докато очертаваше пред репортери подробности за новия 20-точков план, обсъден на разговорите през уикенда в Маями.

„Работна група ще се свика, за да определи преразпределението на силите, необходимо за прекратяване на конфликта, както и да определи параметрите на потенциални бъдещи специални икономически зони“, добави той в коментари, направени във вторник, но публикувани в сряда.

По думите му проектопредложение за прекратяване на руската инвазия предвижда Украйна, Русия и САЩ да експлоатират съвместно контролираната от Русия Запорожка АЕЦ. Това е мярка, на която Киев се противопоставяше.

„Запорожката атомна електроцентрала ще се експлоатира съвместно от три държави – Украйна, САЩ и Русия… За Украйна това звучи много неподходящо и не съвсем реалистично“, каза Зеленски.

Украйна ще проведе президентски избори възможно най-скоро след подписване на споразумение за прекратяване на руската инвазия, заяви още Зеленски. По думите му това е записано в проектодоговора.

Зеленски посочи кога да се очаква отговор от Москва за мирния план на САЩ и Украйна.