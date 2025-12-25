НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПравосъдие

          Адвокати на Шон „Диди“ Комбс искат незабавно освобождаване от затвора

          0
          22
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Адвокатите на хип-хоп изпълнителя Шон „Диди“ Комбс подадоха заявление до Федералния апелативен съд в Ню Йорк с искане за незабавно освобождаване на рапъра от затвора и отмяна на присъдата му по обвинения, свързани със склоняване към проституция. Те също така поискат съдията да намали четиригодишното наказание, което Комбс трябва да излежи в Ню Джърси до май 2028 година.

          - Реклама -

          Защитниците на Комбс твърдят, че федерален съдия е допуснал доказателства за обвинения, по които рапърът вече е бил оправдан, да повлияят несправедливо на присъдата му. Комбс беше осъден по закон, забраняващ транспортирането на хора през държавните граници за сексуални престъпления, след като беше оправдан по други обвинения през юли.

          Адвокатите на хип-хоп изпълнителя Шон „Диди“ Комбс подадоха заявление до Федералния апелативен съд в Ню Йорк с искане за незабавно освобождаване на рапъра от затвора и отмяна на присъдата му по обвинения, свързани със склоняване към проституция. Те също така поискат съдията да намали четиригодишното наказание, което Комбс трябва да излежи в Ню Джърси до май 2028 година.

          - Реклама -

          Защитниците на Комбс твърдят, че федерален съдия е допуснал доказателства за обвинения, по които рапърът вече е бил оправдан, да повлияят несправедливо на присъдата му. Комбс беше осъден по закон, забраняващ транспортирането на хора през държавните граници за сексуални престъпления, след като беше оправдан по други обвинения през юли.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Публикувани тайни разговори между Путин и Буш

          Георги Петров -
          Съединените щати разсекретиха стенограми от лични разговори и телефонни обаждания между руския президент Владимир Путин и бившия американски президент Джордж У. Буш. Документите, публикувани...
          Политика

          Матю Уитакър: Възможно е постигане на споразумение в Украйна в следващите 90 дни

          Георги Петров -
          Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви в интервю за Fox News, че е възможно да се постигне споразумение за Украйна в...
          Общество

          Президентът Тръмп отбеляза Бъдни вечер с разговори за Коледа и подаръци

          Георги Петров -
          Президентът на САЩ, Доналд Тръмп, отбеляза Бъдни вечер, разговаряйки заедно със съпругата си Мелания с американски деца за най-желаните коледни подаръци. Разговорите се проведоха...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions