Адвокати на Шон „Диди“ Комбс искат незабавно освобождаване от затвора

Адвокатите на хип-хоп изпълнителя Шон „Диди“ Комбс подадоха заявление до Федералния апелативен съд в Ню Йорк с искане за незабавно освобождаване на рапъра от затвора и отмяна на присъдата му по обвинения, свързани със склоняване към проституция. Те също така поискат съдията да намали четиригодишното наказание, което Комбс трябва да излежи в Ню Джърси до май 2028 година.

Защитниците на Комбс твърдят, че федерален съдия е допуснал доказателства за обвинения, по които рапърът вече е бил оправдан, да повлияят несправедливо на присъдата му. Комбс беше осъден по закон, забраняващ транспортирането на хора през държавните граници за сексуални престъпления, след като беше оправдан по други обвинения през юли.