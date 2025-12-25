НА ЖИВО
          Война

          Андрий Мелник: Украйна трябва да упражни натиск върху държавите от Глобалния юг

          Снимка: en.apa.az
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Постоянният украински представител при ООН Андрий Мелник заяви в интервю за Укринформ, че партньорите на Украйна трябва да упражнят натиск върху страните от Глобалния юг, които не подкрепят резолюциите в полза на Киев, гласувани на Общото събрание на ООН.

          Мелник подчерта, че е необходимо да се работи заедно за намиране на начини за преодоляване на „тревожната тенденция“ на липсата на подкрепа от тези държави. Той отбеляза, че е време да се предприеме по-строг подход към Глобалния юг, който не демонстрира достатъчна солидарност с Украйна.

          „Време е да си покажем зъбите и да действаме твърдо“, заяви той, като уточни, че тази промяна в политиката ще има конкретни негативни последици за страните, които не подкрепят Украйна. Мелник изтъкна, че тези последици може да включват както политически и репутационни щети, така и икономически ефекти, като например ограничаване на помощите по програмите за развитие.

          8 КОМЕНТАРА

          1. Това ще е края на ЕС,естествено и на Украйна (във всички случаи).
            Украйн на украинците,не на Израел!

          2. Мелник, Челник и Перник, не ни интересуват! Не ни занимавайте с укроидиоти-мародери! А за Боко, Шишкебаба, водопада и пр. „бълхарници“, ни уведомете, као влязат в затвора!

          3. Вчера, на паркинга на Кауфланд, дойде една млада жена и ме помоли да дам нещо за детето ѝ… Извинявам се, казах, студенокръвно…
            Напазарувах.
            Когато тръгнах от паркинга, видях колко е отчаяна. Никой нищо не ѝ даваше…
            Не нося пари в брой по принцип. Имам някакви дребни в раницата… Бръкнах и колкото имах, изграбах и като се приближих до нея ѝ ги дадох. Не зная колко са били, но за първи път в живота си съжалих, че нямам повече пари в брой у себе си! Дано Господ ми прости!
            Украйна е в същото положение. Зеленски проси. Ние не знаем дали за народа или за него лично. Може да проси за хора, които стоят зад него. Може да не иска да проси, но да няма избор…
            Коледа е!
            Нека Господ реши, кому как да се помогне!
            Амин!

          4. Телевизия Евроком Може ли да спрете да ни навирате в очите тези хуторяни поне по тези светли празници?

          6. И на Коледа ,за ….добро утро тамън събудило се бг стадото…..
            Трябва да бъде облъчвано със синьо жълти парцали,напъни на наркомани и подобни собственици на златни WC…..и всичко друго около урко шлаката : Унищожителите на Европа.

          7. Големи просяци тези украинци, ненаситни, само искат, сякаш светът им е длъжен. Като насробихте попарата 2014, сърбайте си я.

          8. Светът не е Украйна! Честита Коледа на всички българи! Да сме здрави и силни! Да изберем достойни хора да ни управляват, за да опазим това, което е останало от България и да си върнем това, което ни взеха! Бог да е с нас!

