Андрий Мелник: Украйна трябва да упражни натиск върху държавите от Глобалния юг

Постоянният украински представител при ООН Андрий Мелник заяви в интервю за Укринформ, че партньорите на Украйна трябва да упражнят натиск върху страните от Глобалния юг, които не подкрепят резолюциите в полза на Киев, гласувани на Общото събрание на ООН.

Мелник подчерта, че е необходимо да се работи заедно за намиране на начини за преодоляване на „тревожната тенденция“ на липсата на подкрепа от тези държави. Той отбеляза, че е време да се предприеме по-строг подход към Глобалния юг, който не демонстрира достатъчна солидарност с Украйна.

„Време е да си покажем зъбите и да действаме твърдо“, заяви той, като уточни, че тази промяна в политиката ще има конкретни негативни последици за страните, които не подкрепят Украйна. Мелник изтъкна, че тези последици може да включват както политически и репутационни щети, така и икономически ефекти, като например ограничаване на помощите по програмите за развитие.