          Безплатни обиколки с ретро автобуси в София

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Столична община предлага безплатни празнични обиколки с ретро автобуси, които ще се движат в централната част на София на 26 и 28 декември.

          „Коледният автобус" ще работи от 14:35 до 19:10 ч. с интервал от 25 минути, като всяка обиколка ще продължава около час. Обиколките ще се извършват в празнично украсени автобуси и ще бъдат на разположение безплатно до изчерпване на местата.

          Столична община предлага безплатни празнични обиколки с ретро автобуси, които ще се движат в централната част на София на 26 и 28 декември.

          „Коледният автобус“ ще работи от 14:35 до 19:10 ч. с интервал от 25 минути, като всяка обиколка ще продължава около час. Обиколките ще се извършват в празнично украсени автобуси и ще бъдат на разположение безплатно до изчерпване на местата.

