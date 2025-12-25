Безплатни обиколки с ретро автобуси в София

Столична община предлага безплатни празнични обиколки с ретро автобуси, които ще се движат в централната част на София на 26 и 28 декември.

„Коледният автобус“ ще работи от 14:35 до 19:10 ч. с интервал от 25 минути, като всяка обиколка ще продължава около час. Обиколките ще се извършват в празнично украсени автобуси и ще бъдат на разположение безплатно до изчерпване на местата.