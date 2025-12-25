Делян Пеевски с празнично пожелание за Рождество Христово

„Честито Рождество Христово! В дните на най-светлия християнски празник ви пожелавам здраве, благодат и вяра“, пише в своето послание за Коледа лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

Той призовава българите да правят своите избори добронамерено и без омраза, за да водят страната по европейския й път на стабилност и просперитет. Пеевски добавя, че трябва да посрещнем новите предизвикателства със сила и смелост и да не позволим безвремието да завладее България.

„Нека всяко българско семейство да бъде здраво и сплотено за мирно и щастливо бъдеще на децата на България!“, пише още Пеевски. Той пожелава на всички мир, сигурност и успехи, както и топлина в домовете, радост в сърцата и увереност, че най-хубавото тепърва предстои.