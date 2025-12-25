НА ЖИВО
      петък, 26.12.25
          Делян Пеевски с празнично пожелание за Рождество Христово

          Снимка: БГНЕС
          „Честито Рождество Христово! В дните на най-светлия християнски празник ви пожелавам здраве, благодат и вяра“, пише в своето послание за Коледа лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.

          Той призовава българите да правят своите избори добронамерено и без омраза, за да водят страната по европейския й път на стабилност и просперитет. Пеевски добавя, че трябва да посрещнем новите предизвикателства със сила и смелост и да не позволим безвремието да завладее България.

          „Нека всяко българско семейство да бъде здраво и сплотено за мирно и щастливо бъдеще на децата на България!“, пише още Пеевски. Той пожелава на всички мир, сигурност и успехи, както и топлина в домовете, радост в сърцата и увереност, че най-хубавото тепърва предстои.

          21 КОМЕНТАРА

          10. Най-големия безбожник с изказване на такъв светъл празник – пародия по български .

          15. България народ не желае вашите пожелания Г-н пеефски. Бългрдкия народ ви презира и ви го показа достатъчно ясно. Вие сте никой за нас. Задръжте си лицемерието в джоба. Не ни го поднасяйте с надеждата, че пак ще сте на върха на държавната. Ние ви пожелаваме справедливост, за вас и цялото ви семейство.

              • Boris Todorov странно, миналата година бях в Малайзия, мюсюлманите имаха повече коледни украси отколкото в България, а в Австралия Америка, цяла Европа днес не се работи, чудно защо?! Между другото, в савецкия саюс Коледа е на 7 януари ако те интересува

          17. Отвратително,на всичкото отгоре се гаври с народа,очакванията са зловещи,а тоя си дрънка глупотевици на общо основание.Какви избори ,какви 5 лева,пардон,5 евро,просто се изсулиха като мазно черво като стана напечено,да отмине зимата в безвремие,наблягат на празниците,внушават една куха и безсъдържателна празничност,дори не хваща дикиш хептен,гладна мечка хоро не играе.Това пределно безсрамие и наглост,при всичките им цинизми и предателства продължават да се правят на света вода ненапита,каква душевна долнина.

