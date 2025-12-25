Делян Пеевски с празнично пожелание за Рождество Христово

„Честито Рождество Христово! В дните на най-светлия християнски празник ви пожелавам здраве, благодат и вяра“, пише в своето послание за Коледа лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-Ново начало Делян Пеевски.
Той призовава българите да правят своите избори добронамерено и без омраза, за да водят страната по европейския й път на стабилност и просперитет. Пеевски добавя, че трябва да посрещнем новите предизвикателства със сила и смелост и да не позволим безвремието да завладее България.
„Нека всяко българско семейство да бъде здраво и сплотено за мирно и щастливо бъдеще на децата на България!“, пише още Пеевски. Той пожелава на всички мир, сигурност и успехи, както и топлина в домовете, радост в сърцата и увереност, че най-хубавото тепърва предстои.
Що те няма Тюркян чешма , нали си дохората
Не ми трябват пожеланията на шопара!
Тооа Глиган не е ли минал под ножа днес?
Акула с вратовръзка разфасовайте я
Пожелания на лицемер! Бог да му въздаде според делата!
Не му искам поздравите на този!
ДА ДА ДА , ВИНАГИ СВИНСКИТЕ ПЪРЖОЛИ НА КОЛЕДНАТА МАСА , ЗАМЕСТВАТ ДАЖЕ , И ЦВЕТЯТА !
Абе тоя шопар не е ли във фурната вече ?!?
Още не се е трансформирал на пръжки и капама!
Най-големия безбожник с изказване на такъв светъл празник – пародия по български .
Още ли не са заклали свинята?
Защо в заглавията винаги използвате съюз, а не правилното – ГЛАГОЛ?!
Още един осквернител на светлите празници.
С нетърпение очаквах, тоя да ни поздрави…
България народ не желае вашите пожелания Г-н пеефски. Бългрдкия народ ви презира и ви го показа достатъчно ясно. Вие сте никой за нас. Задръжте си лицемерието в джоба. Не ни го поднасяйте с надеждата, че пак ще сте на върха на държавната. Ние ви пожелаваме справедливост, за вас и цялото ви семейство.
Галя Атанасова
Я по полека госпожа никоя.
Ти не си народа.
Имате си празник .Това е български празник .
Boris Todorov кое е български празник?
Louie Stevenson Коледа.
Boris Todorov странно, миналата година бях в Малайзия, мюсюлманите имаха повече коледни украси отколкото в България, а в Австралия Америка, цяла Европа днес не се работи, чудно защо?! Между другото, в савецкия саюс Коледа е на 7 януари ако те интересува
Отвратително,на всичкото отгоре се гаври с народа,очакванията са зловещи,а тоя си дрънка глупотевици на общо основание.Какви избори ,какви 5 лева,пардон,5 евро,просто се изсулиха като мазно черво като стана напечено,да отмине зимата в безвремие,наблягат на празниците,внушават една куха и безсъдържателна празничност,дори не хваща дикиш хептен,гладна мечка хоро не играе.Това пределно безсрамие и наглост,при всичките им цинизми и предателства продължават да се правят на света вода ненапита,каква душевна долнина.