Интересни коледни обичаи по света: Какво правят различните култури по празниците?

Коледа е един от най-значимите християнски празници, на който отбелязваме раждането на Исус Христос. Въпреки че празникът е широко почитан днес, първоначално последователите на Иисус не го чествали ежегодно. Знаете ли, че Дядо Коледа е вдъхновен от добротата на християнски святец от IV век? А чували ли сте за необичайната японска традиция да се яде пържено пиле на Коледа?

- Реклама -

От началото на ХХ век Коледа преминава от религиозен празник към глобален културен феномен, празнуван както от християни, така и от нерелигиозни хора по целия свят. Семействата се събират, разменят подаръци и поздравителни картички, а в домове се украсяват коледни елхи.

Произход и ранна история на Коледа

Първоначално последователите на Иисус не празнували Неговото раждане, а се съсредоточавали върху възкресението Му, което се отбелязва на Великден. Историята за раждането на Иисус е описана в две от четирите евангелия на Новия завет — тези на Матей и Лука, които дават различни детайли за събитието, но и двамата потвърдили, че Иисус е роден в Витлеем.

Точната дата, месец и дори година на раждането на Иисус не са известни, обяснява професорът по ранно християнство в Университета на Тенеси, Кристин Шепърдсън. Традицията да се празнува на 25 декември възниква едва през IV век, когато християнската общност започва да отбелязва този ден, вероятно като част от съвпадение с римските зимни празници, като например честванията на „Непобедимото слънце“ (Sol Invictus).

Средновековни празници и промените през вековете

През Средновековието Коледа е свързана с пищни улични тържества, много храна и алкохол, което я прави не толкова уважаван празник сред религиозните общности. Но през 19 век Коледа започва да се утвърдва като празник на дома, семейството и децата, благодарение на инициативи като тези в Германия, откъдето започва традицията с коледните елхи и раздаването на подаръци.

„Една от важните години в популяризирането на Коледа е 1843 г., когато Чарлс Дикенс публикува своята класическа творба „Коледна песен“, вдъхновила поколения да влагат едно по-различно значение в празника.“

Дядо Коледа – вдъхновен от светец

Първообразът на Дядо Коледа, какъвто го познаваме днес, е християнският светец Свети Никола от IV век, епископ на град Мира (днешна Турция). Според легендите, той не само раздавал подаръци, а и извършвал актове на милосърдие – помагал на несправедливо осъдени затворници и спасявал моряци при силни бури.

„Свети Никола се обожествява през Средновековието и става покровител на моряци и деца. Въпреки че след Реформацията почитта към него отслабва, в Холандия традицията за Синтерклаас остава жива“, обяснява историкът.

През 17 век холандските протестанти, заселили се в Ню Йорк, пренасят традицията с тях, започвайки трансформацията на Свети Никола в съвременния Дядо Коледа, който раздава подаръци по целия свят.

Разнообразни коледни традиции по света

В Обединеното кралство Коледа се празнува с Дядо Коледа, но в Гърция и Кипър се отбелязва със Свети Василий, който идва на Нова година. В Италия някои региони празнуват със Света Лусия, а в други – с Бефана, която носи подаръци на Богоявление (6 януари). В Исландия децата получават подаръци от 13 забавни тролове, наречени Юлските братя, които слизат от планината 13 дни преди Коледа.

Японската традиция с пържено пиле

Една от най-необичайните и интересни коледни традиции идва от Япония. През 1974 г. верига заведения за бързо хранене започват кампания, в която предлагат пържено пиле с бутилка вино като специална коледна промоция. Идеята дошла, след като чуждестранен клиент споделил, че ще трябва да яде пържено пиле, защото не може да намери традиционна пуйка в Япония. Оттогава този тип ястия стават част от трапезата на японците. Те редовно поръчват пилето месеци предварително, за да са сигурни, че ще го получат навреме за празника.

Коледа днес

Коледа е празник, който се е развивал и променял през вековете, преминавайки през различни етапи и култури. От християнски ритуал за раждането на Иисус, през бунтарски празненства в Средновековието, до съвременните семейни традиции – този празник остава важна част от живота на милиони хора, които се събират, за да отпразнуват любовта и надеждата.