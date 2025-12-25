Извънредно положение в Лос Анджелис и южна Калифорния заради наводнения и проливни дъждове

Управата на американския щат Калифорния обяви извънредно положение в Лос Анджелис и в няколко окръга в южната част на щата, заради проливни дъждове, които предизвикват сериозни наводнения в региона. Според Националната метеорологична служба на САЩ, наводненията ще бъдат мащабни, а „животът и имуществото на гражданите са изложени на сериозна опасност“.

Прогнозите за уикенда сочат, че се очакват още проливни валежи, като в някои райони може да падне и сняг. Властите вече са обявили най-високата степен за готовност за евакуация в южната част на Калифорния, а на някои места жителите са евакуирани и са настанени в специално създадени убежища.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм съобщи в социалната платформа „Екс“, че извънредното положение е обявено с цел да се гарантира сигурността на гражданите в региона. Въпреки лошото време, в Лос Анджелис се виждаха хора, които бързаха да напазаруват за Коледа.

Проливните дъждове се засилиха вчера сутринта и за кратко беше издадено предупреждение за торнадо за три града в окръг Лос Анджелис. Въпреки това, по-късно предупреждението беше отменено. Ройтерс съобщава, че на някои места вече са започнали кални свлачища. Властите призоваха шофьорите да избягват пътувания по главните пътища.