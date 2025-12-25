НА ЖИВО
          Късметлия печели втория по големина джакпот в историята на Powerball – 1,8 милиарда долара

          Билет, продаден в щата Арканзас, спечели джакпота от 1,8 милиарда долара в лотарията Powerball. Тегленето беше проведено в сряда вечерта, а сумата е една от най-големите лотарийни награди в историята на САЩ.

          Джакпотът нарасна, след като предишното теглене в понеделник не доведе до печеливши, а продажбите на билети в последния момент доведоха до увеличение на наградата до 1,817 милиарда долара, което я прави втората по големина лотарийна награда в историята на страната.

          Това е едва вторият път, в който Арканзас има победител в джакпота на Powerball. Първият път беше през 2010 г..

          Билетите за лотарията струват по 2 долара всеки. Късметлията има избор между изплащане на 1,8 милиарда долара през 29 години или еднократна сума от около 834,9 милиона долара преди данъци, според информация от уебсайта на лотарията.

