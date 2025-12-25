Ким Чен-ун инспектира изстрелване на ракета и работата по атомна подводница

Лидерът на Северна Корея, Ким Чен-ун, е наблюдавал вчера пробно изстрелване на ракета земя-въздух с голям обсег. Изстрелването е било извършено от установка близо до източния бряг на страната, съобщава държавната новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс. Целта на теста е била да се оцени резултатът от стратегическата технология на Северна Корея за нов тип ракета с голяма надморска височина. По време на изпитанието са унищожени въздушни цели на разстояние от 200 километра.
Ким Чен-ун е инспектирал и напредъка по изграждането на 8700-тонна атомна подводница, от която могат да се изстрелват ракети земя-въздух. Въпреки че КЦТА не уточнява точния момент и място на инспекцията на подводницата, проектът за нейната конструкция е част от усилията на управляващата Корейска трудова партия да модернизира военноморския флот на страната. Това е една от основните пет точки в партийната политика за укрепване на отбранителните способности.
В изказване, цитиранo от КЦТА, Ким Чен-ун подчерта, че всестранното развитие на ядрените способности и модернизацията на военноморските сили са от съществено значение за Северна Корея, тъй като „светът сега в никакъв случай не е мирен“. Той също така изрази загриженост относно плановете на Южна Корея за разработване на атомна подводница, като подчерта, че това ще повиши напрежението на Корейския полуостров и ще представлява риск за националната сигурност.
КЦТА съобщи още, че президентът на Русия Владимир Путин е изпратил на 18 декември новогодишен поздрав до Ким Чен-ун, в който посочва, че 2025 година има „особено значение“ за отношенията между Москва и Пхенян. Путин похвали „героичното“ участие на севернокорейските войници в сраженията с украинските войски в руската Курска област, което според него „ясно доказва нерушимата дружба“ между двете страни.
