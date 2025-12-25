НА ЖИВО
          Матю Уитакър: Възможно е постигане на споразумение в Украйна в следващите 90 дни

          Матю Уитакър
          Матю Уитакър
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър заяви в интервю за Fox News, че е възможно да се постигне споразумение за Украйна в рамките на следващите 90 дни. Според него, ако конфликтът в Украйна приключи, това ще се случи в този срок.

          Уитакър подчерта, че тази зима може да бъде много тежка за украинците поради атаките срещу енергийната инфраструктура, което затруднява живота на гражданите. Въпреки това, той добави, че САЩ планират да продължат да оказват натиск върху двете страни в конфликта, за да разрешат спора. „Ако някой може да го направи, това е президентът Доналд Тръмп“, каза Уитакър.

          Според дипломатът, участниците в мирния процес в Украйна работят по четири окончателни документа, включително проект на 20-точков мирен план, многостранни гаранции за сигурност и специални гаранции от САЩ. Четвъртият документ се отнася до план за следвоенно икономическо възстановяване и развитие.

          Уитакър заяви, че в момента тези документи се обсъждат в реално време и има добро разбиране за това, какво иска Украйна. Той също така отбеляза, че на 20 декември в Маями се е състояла среща на делегации от Украйна, САЩ и европейски страни. По време на разговорите са били обсъдени мирният план и гаранциите за сигурност, като също така е било отделено време за обсъждане на икономическо възстановяване и развитие.

          В допълнение, според украинския президент Володимир Зеленски, украинската и американската делегации са подготвили проекти за прекратяване на конфликта с Русия, които ще бъдат разгледани в бъдеще.

          3 КОМЕНТАРА

          1. Някой трябва да извади украинците от дълбоката хипноза, в която са ги вкарали…
            Ако някой успее да им обясни, че единствената причина за западната подкрепа са богатствата, които имат (плодородна земя, полезни изкопаеми, млади хора), ще възбуди чувството им за самосъхранение и тогава… тези мечтани от запада 800000 души, въоръжени до зъби по западен стандарт, ще тръгнат в Западна посока и… жална им майка на УрсуЗи, МакАрони, КаяЦИ, ФрицОВЕ и СтармърЛЬОВЦИ!

          2. Глупаци,изтърваха толкова възможности да сключат мир,докато руснаците бяха готови за преговори и компромиси,западняците и особено зеленски си въобразяват ,че ще преговарят с Русия на равна нога,но вече не е така.Станаха известни и агресивните планове на ес да се милитаризира и да нападне Русия до няколко години,а също и за започналите приготовления.Вече не е въпроса дали Украйна ще капитулира,ще се поставят условия на ес да се откажат от подготовката за война и антируската истерия.

