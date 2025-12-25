НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпорт

          Минимален успех за успешно начало на Камерун

          Така Камерун и Кот д’Ивоар, които малко по-рано днес спечелиха срещу Мозамбик, оглавиха класирането в група F с по една минимална победа

          0
          25
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Камерун започна успешно участието си на Купата на африканските нации с победа с минималното 1:0 над Габон. Това бе първи двубой за двата тима в груповата фаза на турнира. Единственото попадение в двубоя падна още в шестата минута и бе дело на Карл Ета Ейонг след асистенция на Брайън Мбемо. На вратата на победителите пък бе Девис Епаси, а Андре Онана, около чието име се завъртя един от големите скандали в тима, в крайна сметка не бе част от групата.

          - Реклама -

          Двата тима изиграха доста постен откъм положения и атрактивност двубой, в който “непобедимите лъвове” постигнаха целта си и взеха така ценните три точки. Срещата започне отлично за възпитаниците на Давид Пагу, които успяха да открият резултата рано в двубоя, когато Мбемо овладя подаване и успя да изведе в коридор зад отбраната на противника Ета Йонг, който реализира. “Пантерите” имаха отлична възможност бързо да се върнат в двубоя, но удар на Антъни Ойоно бе спасен от Дейвис Еспаси.

          Футболистите на Камерун бяха близо до удвояване на преднината си в началото на втората част, но Чамадеу пропусна добра възможност. Тимът на Габон така и не успя да се противопостави достатъчно качествено, а най-забележителната ситуация в тяхна полза дойде едва в добавеното време, когато техен играч падна в наказателното поле, но съдията бе категоричен, че дузпа няма.

          Така Камерун и Кот д’Ивоар, които малко по-рано днес спечелиха срещу Мозамбик, оглавиха класирането в група F с по една минимална победа.

          Камерун започна успешно участието си на Купата на африканските нации с победа с минималното 1:0 над Габон. Това бе първи двубой за двата тима в груповата фаза на турнира. Единственото попадение в двубоя падна още в шестата минута и бе дело на Карл Ета Ейонг след асистенция на Брайън Мбемо. На вратата на победителите пък бе Девис Епаси, а Андре Онана, около чието име се завъртя един от големите скандали в тима, в крайна сметка не бе част от групата.

          - Реклама -

          Двата тима изиграха доста постен откъм положения и атрактивност двубой, в който “непобедимите лъвове” постигнаха целта си и взеха така ценните три точки. Срещата започне отлично за възпитаниците на Давид Пагу, които успяха да открият резултата рано в двубоя, когато Мбемо овладя подаване и успя да изведе в коридор зад отбраната на противника Ета Йонг, който реализира. “Пантерите” имаха отлична възможност бързо да се върнат в двубоя, но удар на Антъни Ойоно бе спасен от Дейвис Еспаси.

          Футболистите на Камерун бяха близо до удвояване на преднината си в началото на втората част, но Чамадеу пропусна добра възможност. Тимът на Габон така и не успя да се противопостави достатъчно качествено, а най-забележителната ситуация в тяхна полза дойде едва в добавеното време, когато техен играч падна в наказателното поле, но съдията бе категоричен, че дузпа няма.

          Така Камерун и Кот д’Ивоар, които малко по-рано днес спечелиха срещу Мозамбик, оглавиха класирането в група F с по една минимална победа.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Рубен Аморим: Няма как да заменя Бруно Фернандеш

          Николай Минчев -
          Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим беше категоричен, че е "невъзможно" да замени Бруно Фернандеш. Капитанът на "червените дяволи" ще отсъства няколко седмици заради...
          Спорт

          Лоренцо Инсиние се завръща в Серия А

          Станимир Бакалов -
          Лоренцо Инсиние е все по-близо до завръщане в Серия "А". Лацио подготвя краткосрочен договор, за да върне бившия капитан на Наполи в Италия. След три...
          Спорт

          Пирин: Очаквайте големи новини през 2026 г.

          Станимир Бакалов -
          Втородивизионният Пирин (Благоевград), който изпадна в тежка финансова криза след напускането на клубното ръководство, намекна за големи новини през 2026 г. в коледно обръщение...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions