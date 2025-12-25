Минимален успех за успешно начало на Камерун

Камерун започна успешно участието си на Купата на африканските нации с победа с минималното 1:0 над Габон. Това бе първи двубой за двата тима в груповата фаза на турнира. Единственото попадение в двубоя падна още в шестата минута и бе дело на Карл Ета Ейонг след асистенция на Брайън Мбемо. На вратата на победителите пък бе Девис Епаси, а Андре Онана, около чието име се завъртя един от големите скандали в тима, в крайна сметка не бе част от групата.

- Реклама -

Двата тима изиграха доста постен откъм положения и атрактивност двубой, в който “непобедимите лъвове” постигнаха целта си и взеха така ценните три точки. Срещата започне отлично за възпитаниците на Давид Пагу, които успяха да открият резултата рано в двубоя, когато Мбемо овладя подаване и успя да изведе в коридор зад отбраната на противника Ета Йонг, който реализира. “Пантерите” имаха отлична възможност бързо да се върнат в двубоя, но удар на Антъни Ойоно бе спасен от Дейвис Еспаси.

Футболистите на Камерун бяха близо до удвояване на преднината си в началото на втората част, но Чамадеу пропусна добра възможност. Тимът на Габон така и не успя да се противопостави достатъчно качествено, а най-забележителната ситуация в тяхна полза дойде едва в добавеното време, когато техен играч падна в наказателното поле, но съдията бе категоричен, че дузпа няма.

Така Камерун и Кот д’Ивоар, които малко по-рано днес спечелиха срещу Мозамбик, оглавиха класирането в група F с по една минимална победа.