Населени места в Видинска област без електрическо захранване заради паднали електропроводи

Заради паднали електропроводи без електрическо захранване останаха населени места в общините Видин, Бойница, Кула и Брегово в област Видин. Аварийните екипи започнаха работа по отстраняването на повредите още през нощта.

- Реклама -

Въпреки проблемите с електрическото захранване, всички пътища в област Видин са проходими при зимни условия.