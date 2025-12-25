НА ЖИВО
          Населени места в Видинска област без електрическо захранване заради паднали електропроводи

          Снимка: pixabay
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Заради паднали електропроводи без електрическо захранване останаха населени места в общините Видин, Бойница, Кула и Брегово в област Видин. Аварийните екипи започнаха работа по отстраняването на повредите още през нощта.

          Въпреки проблемите с електрическото захранване, всички пътища в област Видин са проходими при зимни условия.

          Общество

          Весела Коледа!

          Дамяна Караджова -
          Честито Рождество Христово!
          Общество

          Паркирането в София през празничните дни: Безплатно

          Дамяна Караджова -
          През празничния сезон паркирането в широкия център на София ще бъде безплатно в определени дни.
          Общество

          Патриарх Даниил: Трябва да се стремим към Божия мир и благодат

          Георги Петров -
          На Рождество Христово Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи Златоустовата света литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". По време на службата той подчерта...

          7 КОМЕНТАРА

          1. Орязват консумацията, защото пращат тока на у…родите. Без пари.

          2. В гр.Монтана МВР след сигнали на 112 отказва да настани болен, бедстващ 53г. – жертва на имотни измами, защото „куповача“ е сл. на МВР Т.М.Ц. и само за 1 000 лв е придобил вила на два етажа, и къща, а заварения му брат търпи недостойни негови колеги да бездействат докато той е в безпомощно състояние, измръзнал и без подслон, храна и дрехи – а днес е Рождество!? Големите заплати на сл. в МВР трябва да се намалят, щото те не си вършат работата и оставят болни хора да умират, вместо да им помогнат спешно и адекватно!? Министър Д.Митов изобщо не знае, на какъв тормоз и какви безобразия са подложени пострадалите хора, дето служители на МВР им отнемат вилите и къщите в Монтана с нотариус И. Ф. и колко хора умряха от студ и глад без без дом заради измами, а ОПГ в съда и прокуратурата расте!? Студът е на лице, но измамниците на щат в МВР и техните началници нямат сърце!? Що за спасител е Томислав Миланов от пожарната, щом е отнела измама вилата и къщата на заварения си болен 53 г брат и го е оставил да бедства!? И дори да черпи патрулите и те фиктивно да пишат, няма такова лице!? Това е днес Монтанското МВР, и на Рождество дори да оставят да умира безпомощен и болен човек, а дежурния офицер да казва има много бездомни!? Тези безобразници днес тормозят нас, утре – ВАС! Умираме от корумпираната и престъпна власт! Бог да ги съди! Амин

          3. Поискали от Македония ток ,ама нанай,а нашите хайвани били готови да им дадат гориво,тъй като го привършвали макетата.Бе наште хайвани много дашни го дават,ония се диктисват за щяло и нещяло,а тук по бнр ни заливат с македонски песновки,кръшни,да им е драго на нашите нявгашни братя българи из македонско.

