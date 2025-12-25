НА ЖИВО
          Папа Лъв XIV отслужи първата си коледна меса с послания за вяра и надежда

          Снимка: БГНЕС
          Папа Лъв XIV отслужи първата си коледна меса като глава на Католическата църква, посрещайки хиляди вярващи на площад „Свети Петър“ преди службата в необичайно неформален стил.

          По време на месата той каза, че Коледа е празник на „вярата, милосърдието и надеждата“ и отправи критика към „изкривената икономика“, която „ни кара да третираме човешките същества като просто стока“.

          Папата говори пред базиликата „Свети Петър“, за да отправи коледни пожелания и да благодари на тези, които са дошли да следят службата на големи екрани, въпреки дъждовното време.

          Свети Петър е много голям, но за съжаление не е достатъчно голям, за да побере всички вас“, каза той на тълпата от около 5 000 души.

          Американският папа възприема по-умерен и дискретен стил в сравнение с харизматичния си предшественик Франциск, който почина на 21 април.

          На месата присъстваха високопоставени представители на църквата, дипломати и около 6 000 вярващи.

          Лъв се придържаше към силно религиозна проповед, без да прави директни препратки към актуални събития.

          Службата комбинира традиционна музика със символични жестове, като поставянето на статуя на бебето Исус в креватче.

          70-годишният папа реши да отслужи месата по-късно, в сравнение с по-възрастния Франциск, който обикновено го правеше около 18:30 ч.

          На 23 декември Лъв призова за глобално примирие на Коледа, изразявайки „голяма тъга“, че „Русия очевидно е отказала молбата“ за такова в Украйна.

          1 коментар

          1. Този Сатана, излязъл да проповядва и да ми говори за единение на християнството, а обикаля света за да разбере до каква степен е изглупяло човечеството, и има ли още балсами които ще се „вържат“ на глупостите които ще проповядва. Същият е и Вартоломей! Впрочем, някой разбра ли какво говориха на срещата която си организираха веднага след възкачването му на престола .

