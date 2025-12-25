НА ЖИВО
          Общество

          Папа Лъв XIV отслужи първата си коледна меса с призив за мир

          Снимка:БГНЕС
          Папа Лъв XIV отбеляза първата си коледна меса като глава на Католическата църква, посрещайки хиляди вярващи на площад „Свети Петър“. Службата премина в необичаен неформален стил, като Папата подчерта, че Коледа е празник на „вярата, милосърдието и надеждата“. Той отправи критика към съвременната икономика, която „третира човешките същества като стоки“.

          Пред около 5 000 души на площада, въпреки дъждовното време, Лъв изрази благодарност към всички присъстващи и тези, които следяха службата на големи екрани. Той сподели, че базиликата „Свети Петър“ е твърде малка, за да побере всички желаещи да присъстват.

          Папата поддържа по-умерен и сдържан стил в сравнение с предшественика си Франциск, който почина през април. Службата включваше традиционна музика и символични жестове, като поставянето на статуя на бебето Исус в креватче.

          На 23 декември Лъв XIV призова за глобално примирие на Коледа, като изрази съжаление, че Русия е отказала молбата за мир в Украйна.

