Паркирането в София през празничните дни: Безплатно

През празничния сезон паркирането в широкия център на София ще бъде безплатно в определени дни. От днес до 28 декември включително и от 31 декември до 4 януари включително, паркирането в синя и зелена зона няма да се таксува.

- Реклама -

„В работните дни между Коледа и Нова година – на 29 и 30 декември паркирането в синя и зелена зона остава платено“, съобщава Центърът за градска мобилност. Екипите ще продължат да извършват редовните си действия за глобяване и поставяне на скоби.

Важно е да се знае, че през зимния период, от 1 декември 2025 г. до 28 февруари 2026 г., в София е в сила нискоемисионната зона за автомобили. През този сезон забраната ще обхваща не само „малкия ринг“, но и по-широк териториален обхват – „голям ринг“.