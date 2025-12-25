НА ЖИВО
          Патриарх Даниил: Трябва да се стремим към Божия мир и благодат

          Снимка:БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          На Рождество Христово Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи Златоустовата света литургия в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“. По време на службата той подчерта важността на божествения мир и смирението, които Бог е дал на човечеството.

          „Бог ни е дал този велик дар – да бъде с нас. Трябва да се замислим каква висока чест е да имаме Неговия образ в нас, да бъдем подобни на Бога. Понякога твърде много обезценяваме себе си и другите, а Бог ни е дал огромно достойнство – да бъдем синове Божии“, заяви патриарх Даниил.

          Той акцентира, че трябва да се стремим да придобием това, което Бог ни е донесъл – Неговия мир, снизхождение и любов. „Имаме ли тези дарове, това е богоподобието. Човекът, който ги притежава, ще бъде вечно заедно с Бога и ще се наслаждава на Неговия мир и благодат“, добави българският патриарх.

