Петима загинаха при като хеликоптер се разби в планината Килиманджаро

Хеликоптер, изпълняващ медицинска спасителна мисия, се разби в планината Килиманджаро в Танзания. При инцидента загинаха 5 души, съобщиха от гражданските авиационни власти на Танзания.

Инцидентът е станал в сряда, близо до лагера Барафу в планината, се казва в изявление на властите. Според местните медии, хеликоптерът е изпълнявал спасителна мисия за оказване на медицинска помощ.

Вестник „Мвананичи” и телевизия „Ийст Африка” цитират началника на полицията в региона на Килиманджаро, според когото сред загиналите са гид, лекар, пилот и двама чуждестранни туристи. Националността на туристите не е била уточнена.

Килиманджаро, най-високата планина в Африка, издигаща се на почти 6000 метра над морското равнище, всяка година привлича около 50 000 туристи, които се опитват да я изкачат.