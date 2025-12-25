НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Петима загинаха при като хеликоптер се разби в планината Килиманджаро

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Хеликоптер, изпълняващ медицинска спасителна мисия, се разби в планината Килиманджаро в Танзания. При инцидента загинаха 5 души, съобщиха от гражданските авиационни власти на Танзания.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в сряда, близо до лагера Барафу в планината, се казва в изявление на властите. Според местните медии, хеликоптерът е изпълнявал спасителна мисия за оказване на медицинска помощ.

          Испания закупува 100 военни хеликоптера Испания закупува 100 военни хеликоптера

          Вестник „Мвананичи” и телевизия „Ийст Африка” цитират началника на полицията в региона на Килиманджаро, според когото сред загиналите са гид, лекар, пилот и двама чуждестранни туристи. Националността на туристите не е била уточнена.

          Килиманджаро, най-високата планина в Африка, издигаща се на почти 6000 метра над морското равнище, всяка година привлича около 50 000 туристи, които се опитват да я изкачат.

          Хеликоптер, изпълняващ медицинска спасителна мисия, се разби в планината Килиманджаро в Танзания. При инцидента загинаха 5 души, съобщиха от гражданските авиационни власти на Танзания.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в сряда, близо до лагера Барафу в планината, се казва в изявление на властите. Според местните медии, хеликоптерът е изпълнявал спасителна мисия за оказване на медицинска помощ.

          Испания закупува 100 военни хеликоптера Испания закупува 100 военни хеликоптера

          Вестник „Мвананичи” и телевизия „Ийст Африка” цитират началника на полицията в региона на Килиманджаро, според когото сред загиналите са гид, лекар, пилот и двама чуждестранни туристи. Националността на туристите не е била уточнена.

          Килиманджаро, най-високата планина в Африка, издигаща се на почти 6000 метра над морското равнище, всяка година привлича около 50 000 туристи, които се опитват да я изкачат.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Рождество Христово във Витлеем: хиляди поклонници посрещнаха Коледа, възстановявайки коледния дух след две години на война и затишие

          Дамяна Караджова -
          След две години на война и конфликти в Газа, хиляди вярващи християни и туристи се събраха във Витлеем за да отбележат Рождество Христово
          Любопитно

          Интересни коледни обичаи по света: Какво правят различните култури по празниците?

          Дамяна Караджова -
          Коледа е един от най-значимите християнски празници, на който отбелязваме раждането на Исус Христос.
          Общество

          Зеленски изрази благодарност към папа Лъв 14-и за усилията за коледно примирие

          Георги Петров -
          Украинският президент Володимир Зеленски отправи благодарност към папа Лъв 14-и за неговите усилия да бъде постигнато коледно примирие във войната с Русия. В своето...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions