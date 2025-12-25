Президентът Румен Радев отправи поздравление за Рождество Христово

Честито Рождество Христово, скъпи сънародници! С тези думи президентът Румен Радев поздрави българите за големия християнски празник. Той изрази пожелания за здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще в българските семейства и домове.

В съобщението, публикувано във „Фейсбук“, президентът отбелязва, че чрез спазването на традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, българският народ пренася през вековете духовното си единство. Той добавя, че с вяра в доброто и взаимна подкрепа, българите могат да преодолеят всяко изпитание на времето и да бъдат по-силни като общество.

„Светли и благословени празници!“, завършва своето послание президентът Румен Радев.