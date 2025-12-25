Президентът Румен Радев отправи поздравление за Рождество Христово

Честито Рождество Христово, скъпи сънародници! С тези думи президентът Румен Радев поздрави българите за големия християнски празник. Той изрази пожелания за здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще в българските семейства и домове.
- Реклама -
В съобщението, публикувано във „Фейсбук“, президентът отбелязва, че чрез спазването на традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, българският народ пренася през вековете духовното си единство. Той добавя, че с вяра в доброто и взаимна подкрепа, българите могат да преодолеят всяко изпитание на времето и да бъдат по-силни като общество.
„Светли и благословени празници!“, завършва своето послание президентът Румен Радев.
Честито Рождество Христово, скъпи сънародници! С тези думи президентът Румен Радев поздрави българите за големия християнски празник. Той изрази пожелания за здраве, топлина и надежда за по-добро бъдеще в българските семейства и домове.
- Реклама -
В съобщението, публикувано във „Фейсбук“, президентът отбелязва, че чрез спазването на традициите, заветите и непреходните ценности на предците ни, българският народ пренася през вековете духовното си единство. Той добавя, че с вяра в доброто и взаимна подкрепа, българите могат да преодолеят всяко изпитание на времето и да бъдат по-силни като общество.
„Светли и благословени празници!“, завършва своето послание президентът Румен Радев.
И ти ли,Бруте?Да вярваме ли още на измамници,които са ни лъгали хиляди пъти?Не трябваше ли вместо да ни поднасят престорени и ехидни поздравления,да бяха направили нещо за реализацията им практически?Радвайте се,демек,на празна ясла да дремете като гладни коне,докато отронващите клишета на банални пожелания преяждат с луканка и препиват с шампанско,возят се на ултрамодерни лимузини за милиони,това е цинизъм и садизъм.
Тоя предател е в масонската ложа Слънце Ориент на олигарха Гергов, топлата му връзка с Борисов е олигарха Зоров, предателя масон ни докара пияницата Рашков, Кокорчо, Кирчо канадеца … Продажните медии го изкарват проруски а цел партията му да отнеме русофилски гласове от Възраждане, а в Русия не искат и да чуят за него руснаците канят лидерите на Възраждане Костадинов и на АБВ Петков …
Браво г-н Президент
Тоя предател е масон и съветниците му Копринков и Узунов са масони, съветничката му Иванка Иванова е дългогодишен шеф на Отворено общество на Сорос, той е твърдо за НАТО и ЕС, цялата си кариера е козирувал на американски началници. Нищо за народа не е направил всичко е в услуга на евр..ейските ни господари.
Като поздравяваше , с вдигнат юмрук ли беше?
Путин да поздравява, за „успехите“ в Украйна
Ivan Yanakiev Путин поздравява и награждава за успехите в Украйна
Ivan Yanakiev Като ти гледам фейса ми прикичаш на част от велосипед.
На национален предател, не му щем поздравленията. Пожелавам му да поздравява в центарлния „бай Ставри“ само!
Jeims Bond то и баща ти трябва да го съдят , затова че е създал такова недоразумение като теб!
Малоумник,кой е предател бе нищожество
Христина Нинова Нищожества сте всички кланящисе на руската паплач. А този малоумник кРадев е и за затвора заради договора с Боташ!
Jeims Bond За къде са Бандитко,Магнитко с мутрите,дерибеите,шарлатаните .Познаваме ли текста за договора,компетентни ли се да го коментираме- не.Но нали Бандитко и Магнитко така говорят,а ние си падаме и по ум,и по манталитет,по интереси с тях,вярваме им.
Jeims Bond И къде видяхте кланящи се на Русия.Май по- скоро има кланящи,лазещи в краката на фашистките недоразумения от ЕС.Кое ви е българското.От 27 държави 20 са приели еврото ,повечето с измами от правителствата,от неграмотни или пълзящи юристи пред него и тълкуващи погрешно Конституцията.Другите държави,особено Полша руска паплач ли са,че отлагат и не приемат още времето.Ха,честито Купихте ни частна фабрика на 10.9.44 г както се казва.И ако искаме да бъдем уважавани,трябва и ние да уважаваме.Или както се казва,първо дай,покажи уважение и после то само ще ти се върне.Долно и просташко е да се обижда един 140 милионен или повече народ в паплач,особено когато политиците ни бе могат да се мерят с нокътчето на единия пръст на техните.Когато народът не е народ,а ……на днешния свят ден не искам да си мърся душата,но един поет ни е определил какви сме.
Христина Нинова
Как кой, оня с потника, който катастрофира самолет за милиони!
Убий простака с мълчание
Jeims Bond НАУЧЕТЕ го. Радев не е подписал договора за Боташ.
Красимира Богданова кой го подписа? Мекеретата от неговото правителство по негов пряк диктат. Сега комисионните отиват по неговите сметки. И мръсната гад прави „Българска коледа“- само за два дни към Боташ заминават колкото събраните пари за децата в кампанията!
Jeims Bond прост трол !
Jeims Bond щом не ги щеш – не ги чети.
Амбреаж, на теб даже името ти е предателско. Шибан евроидиот!
Slavin Apostolov
Леко!
Твоето също е измислено.
Тъй ле? Айде бе? Смешници!