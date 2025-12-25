Президентът Тръмп отбеляза Бъдни вечер с разговори за Коледа и подаръци

Президентът на САЩ, Доналд Тръмп, отбеляза Бъдни вечер, разговаряйки заедно със съпругата си Мелания с американски деца за най-желаните коледни подаръци. Разговорите се проведоха от имението му в Мар-а-Лаго, Флорида, и бяха организирани чрез Северноамериканското командване за космическа отбрана, което следи пътя на Дядо Коледа по света.
Тръмп демонстрира добро настроение, като в шеговит тон заяви, че „няма да допусне лош Дядо Коледа“ в САЩ и добави, че няма да е толкова зле, ако получиш чорап, пълен с въглища. По време на разговорите с деца от Оклахома, той отбеляза, че иска да се увери, че „добър Дядо Коледа“ ще посети страната.
„Дядо Коледа е много добър човек. Нека да се уверим, че ще дойде при нас, а не лошият Дядо Коледа“, каза Тръмп, а по-късно подхвана и темата за подаръците и за това какво ще се случи, ако никой не остави бисквитки за Дядо Коледа. Когато 8-годишно дете попита дали Дядо Коледа ще се ядоса, ако няма бисквитки, Тръмп отговори, че не смята, че той ще се ядоса, но вероятно ще бъде „много разочарован“.
В разговорите не липсваха и забавни моменти. Например, когато 8-годишно момиче от Северна Каролина спомена, че би искала въглища за Коледа, Тръмп се пошегува, като направи препратка към кампанията си за съживяване на добива на въглища в САЩ. „Въглищата са чисти и красиви. Запомнете това на всяка цена“, заяви президентът, разсмивайки съпругата си Мелания и предизвиквайки усмивки в разговора с детето.
На въпрос на 8-годишно момиче от Канзас какво би искала Дядо Коледа да ѝ донесе, Мелания отговори с „въглища“, а Тръмп се присмя, шегувайки се, че не би трябвало да е така. Момичето в крайна сметка заяви, че предпочита кукла Барби, дрехи и лакомства.
Празничната атмосфера на разговорите показва, че въпреки политическата си роля, Тръмп и съпругата му спазват традицията на общуване с децата по време на Коледа, като същевременно не пропускат да внесат хумор и забавление в този специален момент.
