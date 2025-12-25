НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 25.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Росен Желязков с празнично послание за Рождество Христово

          14
          51
          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          „Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет!“, написа премиерът в оставка Росен Желязков във „Фейсбук“.

          - Реклама -

          Той подчерта, че празникът събира хората с най-близките им и отваря сърцата за доброта и взаимна подкрепа. „В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението“, добави Желязков, като отправи пожелания за благоденствие и хармония.

          „Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет!“, написа премиерът в оставка Росен Желязков във „Фейсбук“.

          - Реклама -

          Той подчерта, че празникът събира хората с най-близките им и отваря сърцата за доброта и взаимна подкрепа. „В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението“, добави Желязков, като отправи пожелания за благоденствие и хармония.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Весела Коледа!

          Дамяна Караджова -
          Честито Рождество Христово!
          Общество

          Паркирането в София през празничните дни: Безплатно

          Дамяна Караджова -
          През празничния сезон паркирането в широкия център на София ще бъде безплатно в определени дни.
          Общество

          Патриарх Даниил: Трябва да се стремим към Божия мир и благодат

          Георги Петров -
          На Рождество Христово Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи Златоустовата света литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". По време на службата той подчерта...

          14 КОМЕНТАРА

          2. Хич да не си прави зор с послания ,тоя бълХар нито искам да го слушам ,нито да го гледам ,мръсника

          7. Хаяши сан! Нямаме нужда от твоите честитки! Заминавай за Усрайна, бълхарник продажен!

          9. КАК СТАВА НАБЛЮДЕНИЕТО БЕЗ КАМЕРА ДОКАТО СПИТЕ ОБГАЗЕНИ И НАВЛИЗАНЕ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ТАКА СЕ ПОЛУЧАВАТ НЕЩАТА ИНСТАЛИРАТ СЕ ПРОГРАМИ КЪМ РУТЕРА ИНТЕРНЕТ НЕ СЕ ВИЖДА С ОКО ЕДИНСТВЕНО СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ СЪС ВЪТРЕШНА КАМЕРА КАТО И ЗАДАДЕШ ZOOM ПО СТЕНИТЕ ПО ТАВАНА НАВСЯКЪДЕ В ЦЯЛОТО ПРОСТРАНСТВО В ЦЯЛАТА КЪЩА И ЗАПОЧНЕШ ДА ВИЖДАШ ЦВЕТНИ СВЕТЛИНИ ПРЕМИГАЩИ МОЖЕ И ЧЕРНО БЯЛО МИГАЩИ СВЕТЛИНИ В ЗАТЪМНЕНО СЕ ВИЖДАТ И ВЕЧЕРТА НАЙ ЯСНО И ЧИСТО ДОБРЕ СЕ ВИЖДАТ ЧЕСТИТО НАБЛЮДАВАН СИ И ПОДСЛУШВАН СИ 24/7 В ДЕНОНОЩИЕТО ОТ ПСИХИЧНО ДУШЕВНО БОЛНИ УРОДИ УЧАСТВАШ БЕЗ ТВОЕ СЪГЛАСИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ БИГ БРАДЪР ДОМАШНА ОБСТАНОВКА ОБЕКТ НА ГАВРИ И ИЗВРАЩЕНИЯ САТАНИНСКИ РИТУАЛИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ МИЗЕРИИ ПОСТАВЯНЕ НА ЧИП В ГЛАВАТА СЛЕДИ СЕ ВСЯКА ВАША МИСЪЛ И ДЕЙСТВИЕ СЕ
            ЧЕТЕ В МОНИТОРИТЕ ИМ ЗАКОННО ЛИ Е?????¿ ЧЕСТИТО,!
            ОБЕКТ СТЕ НА
            ДЪРЖАВНИ ДОХОДИ ДЪРЖАВЕН БЪЛХАРСКИ БИЗНЕС ОТ ПСИХИЧНО ДУШЕВНО БОЛНИ УРОДИ КРЪВОПИЙЦИ КАНИБАЛИ САДИСТИ СЕРИЙНИ НАЕМНИ УБИЙЦИПЕДОФИЛИ РАСИСТИ УРОДИ ГОЛЯМ СТАЖ ГОЛЯМА ПРАКТИКА НА ТЕЗИ ИЗВРАЩЕНИЯ ВЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА ДЕНОНОЩИЕТО ПО ЧУЖДИТЕ ДОМОВЕ ВСЯКО НАЧАЛО СИ ИМА И КРАЙ ЕДИНСТВЕНОТО НЕЩО ВЕЧНО ИМЕТО ОТЦА СИНА И СВЕТИЯ ДУХ ПИСАНО Е АЛЕЛУЯ АМИН БОЖЕ МОЙ БЛАГОСЛОВЕН СИ ТАТЕ ИСУС ХРИСТОС ЦЯЛАТА СЛАВА ХВАЛА ЧЕСТ И ПОЧИТ ЕДИНСТВЕНО НА ТЕБЕ ПРИНАДЛЕЖИ ОТ ВЕК И ВЕКОВЕ

          11. Как беее,хора!!! Това е ГЕРБ! Върхът на Демокрацията!!! С „Лидер-титан!“ Кристално чист!!!

          13. Желязков, не осквернявайте тези светли празници. Дано догодина да сте там, където ви е мястото – при бай Ставри.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions