Росен Желязков с празнично послание за Рождество Христово

„Честито Рождество Христово! Пожелавам Ви здраве, щастие и просперитет!“, написа премиерът в оставка Росен Желязков във „Фейсбук“.
Той подчерта, че празникът събира хората с най-близките им и отваря сърцата за доброта и взаимна подкрепа. „В тези дни затвърждаваме вярата си във вечните ценности – милосърдието, съпричастието и уважението“, добави Желязков, като отправи пожелания за благоденствие и хармония.
Тюиюю
Хич да не си прави зор с послания ,тоя бълХар нито искам да го слушам ,нито да го гледам ,мръсника
Тоя нали подаде оставка
Отивай в 404 предателю
Mrasnik dano da ti e posledna tazi koleda.
Слама
Хаяши сан! Нямаме нужда от твоите честитки! Заминавай за Усрайна, бълхарник продажен!
Да го чете на зеленски, на иврит. Щото зеленски от бълХарски не вдява.
КАК СТАВА НАБЛЮДЕНИЕТО БЕЗ КАМЕРА ДОКАТО СПИТЕ ОБГАЗЕНИ И НАВЛИЗАНЕ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ ТАКА СЕ ПОЛУЧАВАТ НЕЩАТА ИНСТАЛИРАТ СЕ ПРОГРАМИ КЪМ РУТЕРА ИНТЕРНЕТ НЕ СЕ ВИЖДА С ОКО ЕДИНСТВЕНО СЕ ЗАБЕЛЯЗВАТ СЪС ВЪТРЕШНА КАМЕРА КАТО И ЗАДАДЕШ ZOOM ПО СТЕНИТЕ ПО ТАВАНА НАВСЯКЪДЕ В ЦЯЛОТО ПРОСТРАНСТВО В ЦЯЛАТА КЪЩА И ЗАПОЧНЕШ ДА ВИЖДАШ ЦВЕТНИ СВЕТЛИНИ ПРЕМИГАЩИ МОЖЕ И ЧЕРНО БЯЛО МИГАЩИ СВЕТЛИНИ В ЗАТЪМНЕНО СЕ ВИЖДАТ И ВЕЧЕРТА НАЙ ЯСНО И ЧИСТО ДОБРЕ СЕ ВИЖДАТ ЧЕСТИТО НАБЛЮДАВАН СИ И ПОДСЛУШВАН СИ 24/7 В ДЕНОНОЩИЕТО ОТ ПСИХИЧНО ДУШЕВНО БОЛНИ УРОДИ УЧАСТВАШ БЕЗ ТВОЕ СЪГЛАСИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ БИГ БРАДЪР ДОМАШНА ОБСТАНОВКА ОБЕКТ НА ГАВРИ И ИЗВРАЩЕНИЯ САТАНИНСКИ РИТУАЛИ И ВСЯКАКВИ ДРУГИ МИЗЕРИИ ПОСТАВЯНЕ НА ЧИП В ГЛАВАТА СЛЕДИ СЕ ВСЯКА ВАША МИСЪЛ И ДЕЙСТВИЕ СЕ
ЧЕТЕ В МОНИТОРИТЕ ИМ ЗАКОННО ЛИ Е?????¿ ЧЕСТИТО,!
ОБЕКТ СТЕ НА
ДЪРЖАВНИ ДОХОДИ ДЪРЖАВЕН БЪЛХАРСКИ БИЗНЕС ОТ ПСИХИЧНО ДУШЕВНО БОЛНИ УРОДИ КРЪВОПИЙЦИ КАНИБАЛИ САДИСТИ СЕРИЙНИ НАЕМНИ УБИЙЦИПЕДОФИЛИ РАСИСТИ УРОДИ ГОЛЯМ СТАЖ ГОЛЯМА ПРАКТИКА НА ТЕЗИ ИЗВРАЩЕНИЯ ВЛИЗАНЕ И ИЗЛИЗАНЕ ПО ВСЯКО ВРЕМЕ НА ДЕНОНОЩИЕТО ПО ЧУЖДИТЕ ДОМОВЕ ВСЯКО НАЧАЛО СИ ИМА И КРАЙ ЕДИНСТВЕНОТО НЕЩО ВЕЧНО ИМЕТО ОТЦА СИНА И СВЕТИЯ ДУХ ПИСАНО Е АЛЕЛУЯ АМИН БОЖЕ МОЙ БЛАГОСЛОВЕН СИ ТАТЕ ИСУС ХРИСТОС ЦЯЛАТА СЛАВА ХВАЛА ЧЕСТ И ПОЧИТ ЕДИНСТВЕНО НА ТЕБЕ ПРИНАДЛЕЖИ ОТ ВЕК И ВЕКОВЕ
МАРШ МАРШ МАРШ-ЧИБА ЧИБА
Как беее,хора!!! Това е ГЕРБ! Върхът на Демокрацията!!! С „Лидер-титан!“ Кристално чист!!!
Тоя не искам и да го виждам , камо ли да му слушам лицемерните приказки.?
Желязков, не осквернявайте тези светли празници. Дано догодина да сте там, където ви е мястото – при бай Ставри.