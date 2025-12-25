Рождество Христово във Витлеем: хиляди поклонници посрещнаха Коледа, възстановявайки коледния дух след две години на война и затишие

След две години на война и конфликти в Газа, хиляди вярващи християни и туристи се събраха във Витлеем за да отбележат Рождество Христово, на фона на крехкото примирие в региона. Градът, който се смята за родно място на Исус Христос, отново прие поклонниците с празнична атмосфера и възстановен коледен дух след сериозния спад в туризма по време на конфликта.

През последните две години коледните празници бяха отменени заради условията на войната. Сега, след прекъсването на бойните действия и затишие, туризмът във Витлеем започва да се възстановява, като Израелското министерство на туризма очаква около 40 000 християнски поклонници да посетят града по случай Коледа.

„Нашият град Витлеем, родното място на Христос, е символ на издръжливост, живот и мир. И се надявам, че целият свят ще го посети.“ – Алис Кайси, палестинка.

Латинският патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала води коледната литургия в църквата „Света Екатерина“ във Витлеем, като неговото послание бе за мир и надежда, насочено към вярващите. Той призова всички да вярват в обновлението и новото начало за региона.

„Нека святото Рождество донесе мир и надежда на всички. Вярваме, че с вяра и единство ще преодолеем всички изпитания.“ – Пиербатиста Пицабала, латински патриарх на Йерусалим.

Милиони вярващи по целия свят също посрещнаха Рождество Христово. Във Ватикана папа Лъв XIV оглави традиционната литургия за Бъдни вечер в базиликата „Свети Петър“ в Рим. Той разкри важността на историята за раждането на Исус в обор и подчерта, че „не е възможно да приемем единия, а да отхвърлим другия“, като припомни християнските ценности на съпричастие и уважение към човека.

„На земята няма място за Господ, ако няма място за човека. Където има място за човека, има място и за Бог. Тогава дори една обор може да стане по-свещен от храм.“ – Папа Лъв XIV

Във Ватикана, въпреки поройния дъжд, папа Лъв XIV поздрави събралите се вярващи на площада, като им благодари за тяхната решителност да присъстват на литургията и им отправи своите най-добри пожелания.