Рубен Аморим: Няма как да заменя Бруно Фернандеш

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим беше категоричен, че е „невъзможно“ да замени Бруно Фернандеш. Капитанът на „червените дяволи“ ще отсъства няколко седмици заради мускулен проблем.

Той се контузи при загубата от Астън Вила с 1:2, като травмата наложи принудителната му смяна. Аморим не разкри колко дълго португалецът ще бъде в лазарета, но халфът със сигурност е аут за предстоящото домакинство на Нюкасъл на Боксинг Дей.

„Невъзможно е да заменя Бруно. Но, както казах вече на играчите, някои от тях трябва да запълнят тази празнина. Не става въпрос само за креативност. При всяко статично положение той организира целия отбор и това е добра възможност всеки да осъзнае, че не можем да зависим от един футболист за всичко. Понякога разчитаме на Бруно за организацията на играта и креативността. Загубихме Бруно, Брайън Мбемо и Амад при статичните положения. Това е добър шанс за Лисандро Мартинес, Люк Шоу и останалите да покажат лидерски качества в този състав“, каза Аморим на пресконференцията си.

Манчестър Юнайтед посреща Нюкасъл в петък, 26 декември от 22:00 часа българско време.