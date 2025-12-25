НА ЖИВО
          Русия завзела само 4400 кв. км украинска земя през 2025 г. – по-малко от 1% от територията

          Преговори между Русия и Украйна
          Преговори между Русия и Украйна
          През 2025 година, въпреки твърденията на Кремъл за решителна победа на Русия на бойното поле, страната е успяла да завземе едва 4400 кв. км от украинска земя, което е по-малко от 1% от територията на Украйна. Това съобщава германското издание „Билд“.

          През тази година почти 100 000 руски войници са загинали във войната в Украйна. Анализ на руската опозиционна медия Mediazona показва, че само до средата на 2025 г. загубите на Русия са достигнали 48 000 войници, от които 22 000 са известни поименно. Изданието отбелязва, че този брой е останал непроменен през втората половина на годината, като 90% от руски загуби през 2025 г. са резултат от атаки на украински дронове.

          В Русия гори стратегически нефтохимически завод В Русия гори стратегически нефтохимически завод

          Владимир Путин все още е далеч от постигането на своята цел за завладяване на напълно четирите региона на Украйна. Украйна продължава да държи 5700 кв. км в Донецка област, 5800 кв. км в Запорожка област и 6400 кв. км в Херсонска област.

          Освен това, руската икономика продължава да отслабва, като основни фактори за това са инфлацията и прекомерните лихвени проценти. Според изданието, проблемите в икономиката не се дължат само на западните санкции, а и на стотиците украински удари по руската инфраструктура в нефтения, газовия и енергийния сектор.

          24 КОМЕНТАРА

          1. Бавно, но сигурно. Ще ги изядат както проказата изяжда. Мъчително, наказателно. Поучително, нали?. Ден след ден, гърчове, скърцане със зъби. Безнадеждност.

          5. За 1 % взета територия за 25 е добре…. Ботокса поставя нови анти рекорди за втората безаналогова армия в Украйна…

          8. При условие че Украйна има 800 000 -наличкност и е още под Въпрос .Путин не иска Украйна, а Зеленски с неговите 20 -плана за мир. Зеленски трябва капитулацията сега о веднага
            Като Адолф Хитлер.

          14. Много се чудя…как ги изчисляват тия загуби….и от двете страни….и дали са толкова…..

          15. Вие бяхте там и ги преброихте. Хайде поне на Коледа се спрете. Ние защото сме цъфнали и вързали, седнали сте другите да оправяте.

          17. Да, най-укрепената украинска територия, след която няма отбранителни съоражения. Територия която е 66 км да 66 км… По-голяма от територията на Френска Полинезия… Или област Пазарджик… Която област се води голяма… Иначе може да се сравни с територията на Габровска и Разградска области взети заедно…
            Това означава „само“…

