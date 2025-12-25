Русия завзела само 4400 кв. км украинска земя през 2025 г. – по-малко от 1% от територията

През 2025 година, въпреки твърденията на Кремъл за решителна победа на Русия на бойното поле, страната е успяла да завземе едва 4400 кв. км от украинска земя, което е по-малко от 1% от територията на Украйна. Това съобщава германското издание „Билд“.

- Реклама -

През тази година почти 100 000 руски войници са загинали във войната в Украйна. Анализ на руската опозиционна медия Mediazona показва, че само до средата на 2025 г. загубите на Русия са достигнали 48 000 войници, от които 22 000 са известни поименно. Изданието отбелязва, че този брой е останал непроменен през втората половина на годината, като 90% от руски загуби през 2025 г. са резултат от атаки на украински дронове.

Владимир Путин все още е далеч от постигането на своята цел за завладяване на напълно четирите региона на Украйна. Украйна продължава да държи 5700 кв. км в Донецка област, 5800 кв. км в Запорожка област и 6400 кв. км в Херсонска област.

Освен това, руската икономика продължава да отслабва, като основни фактори за това са инфлацията и прекомерните лихвени проценти. Според изданието, проблемите в икономиката не се дължат само на западните санкции, а и на стотиците украински удари по руската инфраструктура в нефтения, газовия и енергийния сектор.