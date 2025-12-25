Северна Македония отказа помощ от България за електроснабдяването

Северна Македония отказа предложената от България помощ за решаване на проблемите с електроснабдяването. Вчера, по време на телефонен разговор между българския външен министър Георг Георгиев и ръководителя на македонската дипломация Тимчо Муцунски, последният изрази благодарност за предложената подкрепа.
Муцунски подчерта, че в момента страната му не изпитва нужда от допълнителна помощ в този сектор, въпреки предложението от България. Въпреки отказа, той заяви, че ще продължат да се търсят възможности за бъдещо сътрудничество, ако възникне нужда.
Забравиха ли как България им подари 150 танка Т-55 и 150 оръдия барабар със снарядите,когато албанските терористи нахлуха в рсм и даже с бинокъл се виждали от Беласица?А тогава македонците не са имали тежка бойна техника,нищичко,ако не беше тази помощ от България,шиптърите щяха да завладеят изцяло рсм и да им приложат такъв геноцид ,като на сърбите в Косово,принудили се да взривят старинния мост в Мостар за за не нахлуят арнаутите отвъд и да започнат да ги избиват поголовно.
Какво сътрудничество ,така ли наричат капитулацията на българските власти пред капризите и гаврите на РСМ?нЕПОНЯТНО Е КАКВО КАРА ТОЛКОВА ПРАВИТЕЛСТВА,ПОДРЕД да лазят пред македонските садисти и проклетници.Ето и поредния красноречив случай,те отказват ток,а ние ще им даваме гориво.Великана се унижава ничком пред джуджето рсм,България войни е водила заради тях,да ги освободи,а те се сърбизираха и ни мразят от дън душа,даже повече от шиптърите,които бяха ги налазили с терористични шайки и дружини и сега фактически са завзели половината рсм.
До там ли стигнахме да искаме от мекетата ток пълен потрес .С носталгия ще си спомняме за соца когато имахме излишък от ел енергия и изнасяхме за другите страни .Политиците разбойници унищожиха нашата енергитика.
ДГД
защо им се надупваме ???
Сега тази енергийна помощ да я пренасочат към бедните, за които все няма в тази държава. Иначе имаме винаги да помагаме на другите, а за нашия народ никога няма?
Евалла , само така се третира колонията без топки. Македонците са по мъже от нас.
Кръстьо Шилев А ти що не идеш на майната си ,а? Проста овцо с отворен анал за всеки.
България и дава помощ те оказват
Супер. Но затова хората са казали непоискана помощ да не даваш. Щото няма да я оцени!
Още по добре
Ся ко ш правим макетата не ни щат тока…тц,тц,тц 🤣🤣🤣🤣🤣
Не се натискайте да им правите услуга! Те така и така няма да оценят жеста поради липса на мисловен процес и насадена омраза.
Еврогейски съюз ни задължава да ви помогнем, за да видите България колко е напреднала откакто е при педерасите, чакаме ви със нетърпение и вас при богатите
Шимпанзета в Северна Македония се наср.ли до плешките и нашите глупаци търтят да ги бършат! Оставяй тая сган и по никакъв начин не се занимавайте с нея.
ДГД
Защо се занимавате с тях.Ние сме цъфнали и вързали.
Там на власт са проруски АнтиБългарски партии
Български политик за приятел – таралеж за възглавница….
Подариха 100 танка ….продадоха им части за 1000 танка….
Министър председател Бучковски влезе в затвора
Strahil Glavchev Трябваше да ги оставим да ги смажат албанците
Веселин Далгоруки ама те 85 танка въобще не запалиха никога 😉
Да го духат
А защо им се натяга водопадното розово говедо! Само да ни маскари!
Оставяй ги да мрат от студ, тяхната мамка нечовешка!
boli me patkata 4e otkazali
Както винаги колониалната кочина България отваря широко задника си без дори някой да и го е искал……..мизерна кочина сме ей.
Логично и правилно! Иначе после с години ще им се натяква за помощта както беше с трагедията в Кочани.
Сиси Андонова Ти си северно македонка .Недей да тролиш тука .Ще им се натяквало.Трябваше да не им се дава нищо 2001 и да бъдат смазани от албанците .
Веселин Далгоруки Аз съм такава, каквато аз реша и никой няма право да ме определя както аз не ти казвам какъв си!! Крайно време е да започнете да зачитате правото на самоопределение на всеки според международните правни норми!! Стига с тая дивашка патриотарщина!!
Сиси Андонова Ама никой не ви определя .Ама кажете ясно .Да се чуе че сте враг на България и българският народ .Високо и Ясно . Казвате ние не сме част от българският народ .
Веселин Далгоруки Дали не ме определяш!!!! Я си прочети пак коментара!!! Стига с тая наглост и арогантност !!
Сиси Андонова Вие правите македонистка пропаганда във всички медийни публикации свързани в България с РСМ.Сама се определяте като такава .Не аз вие сте македонист .
Веселин Далгоруки Ха ха! А бе ти нормален ли си?! Ти правиш антимакедонска пропаганда, аз написах мнението си в коментар, не е задължително да съвпада с твоето! Хайде не ме занимавай с ксенофобските ти разбирания!
Сиси Андонова Изобщо нямам такива настроения .Ако искате мога да ви пусна скрийн шотове на писаниците ви .
Веселин Далгоруки Оооо, значи си впечатлен от коментарите ми и ги колекционираш!!! Няма нужда да ми ги припомняш , знам какво съм писала. Чао!
Сиси Андонова Чао.Няма да отричаш .Щото те знаем .Работиш против България и българите .
Веселин Далгоруки Работя каквато си искам, а ти си г-н никой че да ми търсиш отгворност! Пътувяй!
Сиси Андонова Тя държавата ще ви търси отговорност .Със сигурност .
Веселин Далгоруки Чакам….
Унижение за сламата
А тия защо им се натегат много ли сме цъфнали та тея същите на кой ли не се предлагат
Да се шибат
Точно това заслужава сламения водопад.
Да вървят на майната си! Щом отказват значи нямат нужда от помощ!
Браво на макетата няма по долни политици от нашите.
Само името ти е Zdravko, но ти си болен мозък и той не е български.