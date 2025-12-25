Северна Македония отказа помощ от България за електроснабдяването

Северна Македония отказа предложената от България помощ за решаване на проблемите с електроснабдяването. Вчера, по време на телефонен разговор между българския външен министър Георг Георгиев и ръководителя на македонската дипломация Тимчо Муцунски, последният изрази благодарност за предложената подкрепа.

Муцунски подчерта, че в момента страната му не изпитва нужда от допълнителна помощ в този сектор, въпреки предложението от България. Въпреки отказа, той заяви, че ще продължат да се търсят възможности за бъдещо сътрудничество, ако възникне нужда.