      четвъртък, 25.12.25
          Сняг и обработени пътни настилки на проходите „Шипка“ и Хаинбоаз

          Георги Петров
          На проходите „Шипка“ и Хаинбоаз вали сняг, като пътната настилка е заснежена и обработена. Това съобщиха от Областно пътно управление (ОУП) в Стара Загора.

          На прохода Хаинбоаз валежите са по-интензивни, а температурата там е минус два градуса. На прохода „Шипка“ температурите са малко по-ниски, като там термометрите показват минус три градуса. За осигуряване на безопасността на движението, на двата прохода работят по две снегопочистващи машини.

          Пътните настилки на магистралите „Тракия“ и „Марица“ в областта също са мокри, както и голяма част от останалите пътни артерии в региона. Пътните служби продължават да работят активно за поддържането на проходимостта на важните трасета в Стара Загора.

