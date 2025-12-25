НА ЖИВО
          Весела Коледа!

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Екипът на телевизия Евроком ви пожелава здраве и обич!

          Честито Рождество Христово!

          Светлият празник е време за споделяне на топлина и обич, и екипът на телевизия Евроком ви пожелава именно това – да бъдете обгърнати от здраве, радост и щастие! Нека този Коледен дух да ви съпътства не само в този ден, но и през цялата нова година. Пожелаваме ви да откриете красотата и чудесата на всеки ден, а магията на празничната нощ да остане във вашите сърца!

          Интересни коледни обичаи по света: Какво правят различните култури по празниците? Интересни коледни обичаи по света: Какво правят различните култури по празниците?

          В деня, в който се сбъдват мечти, нека нашите желания за по-добро бъдеще, мир и разбирателство по целия свят станат реалност. Благодарим ви за подкрепата, която ни оказвате през цялата година – заедно ще продължим да създаваме стойностни и важни новини за вас!

          Пожелаваме ви весели празници, мир и благословение в сърцата ви!

          Бъдете здрави, щастливи и винаги обичани!

          Честито Рождество Христово!

          Светлият празник е време за споделяне на топлина и обич, и екипът на телевизия Евроком ви пожелава именно това – да бъдете обгърнати от здраве, радост и щастие! Нека този Коледен дух да ви съпътства не само в този ден, но и през цялата нова година. Пожелаваме ви да откриете красотата и чудесата на всеки ден, а магията на празничната нощ да остане във вашите сърца!

          Интересни коледни обичаи по света: Какво правят различните култури по празниците? Интересни коледни обичаи по света: Какво правят различните култури по празниците?

          В деня, в който се сбъдват мечти, нека нашите желания за по-добро бъдеще, мир и разбирателство по целия свят станат реалност. Благодарим ви за подкрепата, която ни оказвате през цялата година – заедно ще продължим да създаваме стойностни и важни новини за вас!

          Пожелаваме ви весели празници, мир и благословение в сърцата ви!

          Бъдете здрави, щастливи и винаги обичани!

          Паркирането в София през празничните дни: Безплатно

          Дамяна Караджова -
          През празничния сезон паркирането в широкия център на София ще бъде безплатно в определени дни.
          Патриарх Даниил: Трябва да се стремим към Божия мир и благодат

          Георги Петров -
          На Рождество Христово Негово Светейшество Българският патриарх Даниил отслужи Златоустовата света литургия в патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски". По време на службата той подчерта...
          Населени места в Видинска област без електрическо захранване заради паднали електропроводи

          Георги Петров -
          Заради паднали електропроводи без електрическо захранване останаха населени места в общините Видин, Бойница, Кула и Брегово в област Видин. Аварийните екипи започнаха работа по...

          2 КОМЕНТАРА

          1. ГС „ВЪЗМЕЗДИЕ“ приканва всички пострадали от служители на МВР, съд, прокуратура, лекари, нотариуси, вещи лица, държавни служители, Директори на АСП, соц. работници и др. да посочвате имената им и техните действия, безобразия, бездействие, злоупотреба с власт за да дадем гласност, защото ни ограбват и погубват, и магистратите участват в ОПГ заедно с престъпници полицаи и отнемат къщите на хората и те са служители на МВР !? SOS

          2. Честито Рождество Христово! Здраве, щастие и много интелигентни гости и много събудили се зрители! Жалко е, че дори на Рождество МВР Монтана не реагира адекватно на подадени сигнали за бедстващи и измръзнал мъж, и нито БМП, нито МВР си вършат задълженията на дежурствата!? Болният 53г, е жертва на имотни измами и сл. на МВР негов заварен брат Томислав Миланов е взел вила за 1000 и къща ги продал на роми и черпи патрулките да пишат няма бедстващо лице!? Моля, поканете Д . Митов за този случай да даде изявление!? Преди да е починал бедстващия заради служителите на МВР и участниците в ОПГ Монтана!? Грях е, да оставят болен да умре от студ на Рождество, а те да празнуват и бездействат!? Явно коледните бонуси и заплати са им малки, та си го изкарват на измамените от техните колеги с имоти болни и безпомощни измръзнали и забравени от МТСП!?

