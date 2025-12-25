Весела Коледа!

Екипът на телевизия Евроком ви пожелава здраве и обич!

Честито Рождество Христово!

Светлият празник е време за споделяне на топлина и обич, и екипът на телевизия Евроком ви пожелава именно това – да бъдете обгърнати от здраве, радост и щастие! Нека този Коледен дух да ви съпътства не само в този ден, но и през цялата нова година. Пожелаваме ви да откриете красотата и чудесата на всеки ден, а магията на празничната нощ да остане във вашите сърца!

В деня, в който се сбъдват мечти, нека нашите желания за по-добро бъдеще, мир и разбирателство по целия свят станат реалност. Благодарим ви за подкрепата, която ни оказвате през цялата година – заедно ще продължим да създаваме стойностни и важни новини за вас!

Пожелаваме ви весели празници, мир и благословение в сърцата ви!

Бъдете здрави, щастливи и винаги обичани!