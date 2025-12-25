НА ЖИВО
          Зеленски изрази благодарност към папа Лъв 14-и за усилията за коледно примирие

          Снимка: БГНЕС
          Украинският президент Володимир Зеленски отправи благодарност към папа Лъв 14-и за неговите усилия да бъде постигнато коледно примирие във войната с Русия. В своето коледно послание към украинския народ, Зеленски изрази надежда за мир в страната.

          „Празнуваме Коледа в трудни времена. За съжаление, не всички от нас са у дома тази вечер, не всички от нас все още имат дом и не всички от нас, за съжаление, са с нас днес“, посочи президентът.

          Той добави: „Въпреки всички страдания, причинени от Русия, тя е неспособна да окупира или бомбардира това, което е най-важно – нашето украинско сърце, нашата вяра един в друг и нашето единство.“

          Зеленски подчерта значението на солидарността и единството на украинския народ в тези трудни моменти и се надява на постигането на мир през новата година.

          3. Дебелокож крадец! Как има сурат да се явява пред папата! Дано си плати, както и подобните от Брюксел!

          5. Тоя наркоман донесе само ужаси на народа си. Присъдата му ще бъде жестока.

            • Ivan Georgiev ти що не си при нарком@ на а пишеш и се хилиш брЕ??? Щом ги жалиш марш там, лу@ и хора съгласни да плащат на тоя дето си прави златни кенефи и се хилят на всичко отгоре, сега тези 90 милиарда ще ги плаща ние и ти тъп@ коп€le🤮 ще икономисват от всичко ясно 🤮

            • Ivan Georgiev Урсулопитеците вместо да търсят психиатрична помощ плвмпат тук каквото им падне. Чао сте вече. 😆 👋 🤣

            • Пламен Миташев , общо взето никакъв шанс , тоя сам си го направи с тая просия навсякъде, където отиде ! 😉

