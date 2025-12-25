Зеленски изрази благодарност към папа Лъв 14-и за усилията за коледно примирие

Украинският президент Володимир Зеленски отправи благодарност към папа Лъв 14-и за неговите усилия да бъде постигнато коледно примирие във войната с Русия. В своето коледно послание към украинския народ, Зеленски изрази надежда за мир в страната.
Той добави: „Въпреки всички страдания, причинени от Русия, тя е неспособна да окупира или бомбардира това, което е най-важно – нашето украинско сърце, нашата вяра един в друг и нашето единство.“
Зеленски подчерта значението на солидарността и единството на украинския народ в тези трудни моменти и се надява на постигането на мир през новата година.
