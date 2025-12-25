Зеленски изрази благодарност към папа Лъв 14-и за усилията за коледно примирие

Украинският президент Володимир Зеленски отправи благодарност към папа Лъв 14-и за неговите усилия да бъде постигнато коледно примирие във войната с Русия. В своето коледно послание към украинския народ, Зеленски изрази надежда за мир в страната.

„Празнуваме Коледа в трудни времена. За съжаление, не всички от нас са у дома тази вечер, не всички от нас все още имат дом и не всички от нас, за съжаление, са с нас днес“, посочи президентът.

Той добави: „Въпреки всички страдания, причинени от Русия, тя е неспособна да окупира или бомбардира това, което е най-важно – нашето украинско сърце, нашата вяра един в друг и нашето единство.“

Зеленски подчерта значението на солидарността и единството на украинския народ в тези трудни моменти и се надява на постигането на мир през новата година.