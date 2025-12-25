НА ЖИВО
          Жаир Болсонаро приет в болница за операция на Коледа

          Снимка: БГНЕС
          Бившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро, който излежава присъда за опит за преврат, е бил приет в болница в Бразилия, където ще претърпи планирана операция на Коледа.

          Кортеж от черни автомобили и мотоциклети влязъл в паркинга на болница DF Star в сряда, транспортирайки бившия президент от седалището на федералната полиция, където той започна да излежава 27-годишната си присъда през ноември.

          Операцията е за корекция на ингвинална херния – издутина в областта на слабините поради разкъсване на коремните мускули. Тя ще започне в четвъртък и ще продължи три до четири часа, заяви хирургът Клаудио Биролини.

          „Това е сложна операция, няма прости операции, но е планирана и очакваме всичко да мине гладко“, каза Биролини на пресконференция пред болницата.

          Болсонаро ще остане на легло пет до седем дни, добави кардиологът Бразил Кайадо. Той посочи, че Болсонаро е „неспокоен, леко депресиран“ и страда от приступи на хълцане, повтарящ се проблем „от около 40 дни“.

