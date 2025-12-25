НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Жълт и оранжев код за обилни снеговалежи на Коледа

          Снимка: БГНЕС
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Рождество Христово ще започне с обилни валежи от сняг, като най-сериозно ще бъдат засегнати Предбалканът, Централният Предбалкан, Стара планина, Рила и Пирин. Очаква се интензивни снеговалежи, придружени от силен вятър, които ще доведат до бързо образуване на снежна покривка.

          Националният институт по метеорология и хидрология е издал предупреждение от първа степен – жълт код, за значителни валежи за седем области в страната. За Видин, Враца и Монтана се очаква дъждът да премине в сняг и там също има предупреждение за образуване на снежна покривка. В останалите области, снежна покривка ще се образува в планинските райони.

          Прогнозата за времето показва, че ще има и заледени пътища с трудна проходимост и ограничена видимост. Поради тежките зимни условия и натрупването на мокър сняг, съществува реален риск от аварии по електропреносната мрежа.

          Максималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса, като в София се очаква около 3 градуса.

          В планините времето няма да е подходящо за туризъм. Освен обилните валежи от сняг, ще има силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 3 градуса, а на 2000 метра – около -2 градуса.

          - Реклама -

