      петък, 26.12.25
          21 точки на Алекс Николов стигнаха за успех на Кучине Лубе (Чивитанова)

          Тимът на домакините преодоля Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 3:1 гейма

          Снимка: www.facebook.com/volleyBUL.official
          Волейболният национал Александър Николов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) постигнаха 3-а поредна и общо 8-а победа за сезона в италианската Суперлига. Възпитаниците на Джампаоло Медей преодоляха Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 3:1 (25:21, 28:26, 18:25, 25:21) гейма у дома в мач от 13-ия кръг на шампионата, игран тази вечер.

          Николов бе най-полезен за победата с 21 точки. Ерик Льоепки добави 16.

          За Пиаченца Алесандро Боволента бе над всички с 26 точки. Хосе Мигел Гутиерес завърши с 16 пункта.

          Лубе е пети в класирането с баланс 8-5 и 25 точки. В следващия кръг Николов и компания са гости на шампиона Тренто в събота, 3 януари, от 19:00 часа.

          Преди това Лубе има гостуване на Перуджа в 1/4-финал за Купата на страната във вторник, 30 декември, от 21:30.

