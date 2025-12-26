НА ЖИВО
      петък, 26.12.25
          Футбол

          Арестуваха бивш вицепрезидент на Галатасарай

          Заедно с Ерден Тимур в ареста влязоха още 14 футболисти

          Снимка: www.facebook.com/TurkeyNational
          Николай Минчев
          Турските власти издадоха заповеди за арести на 29 души, всичките замесени в разрастващия се скандал със залагания в страната. Сред тях е и бившият вицепрезидент на местния колос Галатасарай – Ерден Тимур. 

          При синхронизирана операция в 11 провинции са арестувани 24 души, включително Тимур, както и 14 футболисти. Един човек вече е бил в затвора за друго престъпление, а издирването на други четирима продължава. 

          Телевизия NTV разкрива, че ексбосът на Галатасарай бил разкрит, след като била направена проверка на банковите сметки, където са установени подозрителни банкови транзакции, с които е нарушил няколко закона. 

          Скандалът със залаганията разтърсва турския футбол от няколко седмици. В края на октомври Турската футболна федерация (TФФ) обяви, че общо 152 съдии са направили активни залози. Клубове и играчи също са разследвани като 149 съдии и над 1000 играчи са наказани за срока на разследването.

          27 футболисти от разследването в момента играят в турската Суперлига, включително има играчи от четирите най-популярни местни отбори – Галатасарай, Фенербахче, Бешикташ и Трабзонспор. Други клубни шефове също са сред „заподозрените“. Общо над 570 активни рефери от всички нива са били проверени, а разследванията продължават. 

