Асен Василев: Държавата не може да се управлява с телефонни обаждания

Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви по време на среща със симпатизанти в Кърджали, че България няма как да бъде нормална държава, докато управлението се случва чрез телефонни обаждания, вместо по закон.

Той обърна внимание, че остават няколко месеца до края на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, в които трябва да бъде назначено политически неутрално ръководство. По думите му, ако това не се случи, през следващата година плащанията ще бъдат окончателно спрени. Василев припомни, че България е била единствената държава без медицински хеликоптери, но благодарение на плана за възстановяване те вече са закупени.

Асен Василев изрази удовлетворение, че Кърджали се е възползвал от програмата за общините, приета с бюджет 2024 г., като добави, че впоследствие тя е била опорочена.

„В България има над 150 общини, които чакат плащане. Имат проекти, започнали са работа и не им се дават пари. В същото време има около 30 общини, на които средствата се изплащат – не по закон, а защото са решили да се снимат в един кабинет под герба. Точно срещу това се борим“, подчерта Асен Василев.

В изказването си той засегна и темата за Възродителния процес, който беше сред поводите за посещението му в региона. Василев подчерта, че за щастие тези събития са част от миналото.

„Опитаха се да разделят християни и мюсюлмани, но не успяха – ефектът беше точно обратният. Изкараха едни хора насила уж да протестират под надслов ‘НЕ на омразата’, а носеха плакати на омразата“, коментира той.

По думите му, двойно по-големият протест на 10 декември показва ясно, че хората искат да живеят спокойно, без да бъдат крадени и плашени, че ще им бъдат отнети работата или бизнесът, ако не се подчиняват.

По време на визитата си в Кърджали Асен Василев беше придружаван от народните представители Николай Денков и Айлин Пехливанова. Присъстващите поставиха въпроси, свързани с икономиката, развитието на региона и бъдещето на младите хора, като в дискусията се включиха и представители на други политически партии.

След срещата делегацията обяви намерение да посети Тюркян чешма в село Могиляне, община Кирково, за да почете жертвите на Възродителния процес и 41 години от декемврийските събития.