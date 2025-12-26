НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Асен Василев: Държавата не може да се управлява с телефонни обаждания

          18
          371
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви по време на среща със симпатизанти в Кърджали, че България няма как да бъде нормална държава, докато управлението се случва чрез телефонни обаждания, вместо по закон.

          - Реклама -

          Той обърна внимание, че остават няколко месеца до края на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, в които трябва да бъде назначено политически неутрално ръководство. По думите му, ако това не се случи, през следващата година плащанията ще бъдат окончателно спрени. Василев припомни, че България е била единствената държава без медицински хеликоптери, но благодарение на плана за възстановяване те вече са закупени.

          Асен Василев: Правителството приключва с насрочване на избори

          Асен Василев изрази удовлетворение, че Кърджали се е възползвал от програмата за общините, приета с бюджет 2024 г., като добави, че впоследствие тя е била опорочена.

          „В България има над 150 общини, които чакат плащане. Имат проекти, започнали са работа и не им се дават пари. В същото време има около 30 общини, на които средствата се изплащат – не по закон, а защото са решили да се снимат в един кабинет под герба. Точно срещу това се борим“,

          подчерта Асен Василев.

          В изказването си той засегна и темата за Възродителния процес, който беше сред поводите за посещението му в региона. Василев подчерта, че за щастие тези събития са част от миналото.

          „Опитаха се да разделят християни и мюсюлмани, но не успяха – ефектът беше точно обратният. Изкараха едни хора насила уж да протестират под надслов ‘НЕ на омразата’, а носеха плакати на омразата“,

          коментира той.

          По думите му, двойно по-големият протест на 10 декември показва ясно, че хората искат да живеят спокойно, без да бъдат крадени и плашени, че ще им бъдат отнети работата или бизнесът, ако не се подчиняват.

          България получава одобрение за 1,465 млрд. евро от ЕК по Националния план за възстановяване и устойчивост – Евроком

          По време на визитата си в Кърджали Асен Василев беше придружаван от народните представители Николай Денков и Айлин Пехливанова. Присъстващите поставиха въпроси, свързани с икономиката, развитието на региона и бъдещето на младите хора, като в дискусията се включиха и представители на други политически партии.

          След срещата делегацията обяви намерение да посети Тюркян чешма в село Могиляне, община Кирково, за да почете жертвите на Възродителния процес и 41 години от декемврийските събития.

          Председателят на Продължаваме промяната Асен Василев заяви по време на среща със симпатизанти в Кърджали, че България няма как да бъде нормална държава, докато управлението се случва чрез телефонни обаждания, вместо по закон.

          - Реклама -

          Той обърна внимание, че остават няколко месеца до края на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост, в които трябва да бъде назначено политически неутрално ръководство. По думите му, ако това не се случи, през следващата година плащанията ще бъдат окончателно спрени. Василев припомни, че България е била единствената държава без медицински хеликоптери, но благодарение на плана за възстановяване те вече са закупени.

          Асен Василев: Правителството приключва с насрочване на избори

          Асен Василев изрази удовлетворение, че Кърджали се е възползвал от програмата за общините, приета с бюджет 2024 г., като добави, че впоследствие тя е била опорочена.

          „В България има над 150 общини, които чакат плащане. Имат проекти, започнали са работа и не им се дават пари. В същото време има около 30 общини, на които средствата се изплащат – не по закон, а защото са решили да се снимат в един кабинет под герба. Точно срещу това се борим“,

          подчерта Асен Василев.

          В изказването си той засегна и темата за Възродителния процес, който беше сред поводите за посещението му в региона. Василев подчерта, че за щастие тези събития са част от миналото.

          „Опитаха се да разделят християни и мюсюлмани, но не успяха – ефектът беше точно обратният. Изкараха едни хора насила уж да протестират под надслов ‘НЕ на омразата’, а носеха плакати на омразата“,

          коментира той.

          По думите му, двойно по-големият протест на 10 декември показва ясно, че хората искат да живеят спокойно, без да бъдат крадени и плашени, че ще им бъдат отнети работата или бизнесът, ако не се подчиняват.

          България получава одобрение за 1,465 млрд. евро от ЕК по Националния план за възстановяване и устойчивост – Евроком

          По време на визитата си в Кърджали Асен Василев беше придружаван от народните представители Николай Денков и Айлин Пехливанова. Присъстващите поставиха въпроси, свързани с икономиката, развитието на региона и бъдещето на младите хора, като в дискусията се включиха и представители на други политически партии.

          След срещата делегацията обяви намерение да посети Тюркян чешма в село Могиляне, община Кирково, за да почете жертвите на Възродителния процес и 41 години от декемврийските събития.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Пътна обстановка в област Благоевград: Дъжд, частични заледявания и въведени ограничения

          Екип Евроком -
          Пътната обстановка в област Благоевград е усложнена поради метеорологичните условия. В региона вали слаб дъжд, като настилките са предимно мокри. По усойните места има...
          Политика

          Скандал на Балканите: Вучич и сръбски медии с остри нападки срещу България

          Екип Евроком -
          Сръбското издание „Блиц“ публикува остър анализ, в който определя България, Хърватия и Албания като „исторически слуги на великите държави“. Според медийните анализатори, към тази...
          Политика

          ПП в Кърджали: Без 121 депутати реформатори корупцията ще продължи да източва държавата

          Екип Евроком -
          Лидерите на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев и акад. Николай Денков, придружени от народния представител Айлин Пехливанова, проведоха днес открита среща с граждани в...

          18 КОМЕНТАРА

          5. Как може човек да лъже толкова безсрамно. И то на фона на „да го духат бедните“. Блажени са вярващите….

          14. След „сглобката“ само ПП/ДБ узряха за идеята, че Пеевски трябва да се изолира със „санитарен кордон“.
            След коалиционното HEправителство „Желязков“ всички останали политически субекти узряха за идеята, че тандемът Пеевски/Борисов трябва да се изолира със „санитарен кордон“.
            В същото време президентчето се е хванало като удавник за сламка за президентската си заплатка и не иска да излиза навън на течение в момент, когато държавата е изправена пред сериозни икономически предизвикателства. Така че мечтаната коалиция Радев/Руди/Ивьелинчо/Костя/Зафирчо засега отпада.
            Време е да се върне Кирил Петков.

          15. Държавата трябва да се управлява само по пеньоар! В духа на еврогейските традиции и либерастията.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions