НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияДруги

          Българският научноизследователски кораб достигна Антарктида

          4
          46
          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) вече е достигнал бреговете на остров Ливингстън, в района на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“. Това съобщи в своя Facebook профил флотилен адмирал о.з. Боян Медникаров, професор във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“.

          - Реклама -

          Четвърта полярна експедиция към Антарктида с кораба „Св. св. Кирил и Методий“ – Евроком

          „С това започна активната фаза на осигуряването на 34-тата българска антарктическа експедиция. Нека да отдадем заслуженото на професионализма и смелостта на командира на кораба капитан II ранг Радко Муевски и всички членове на неговия екипаж, които за пореден път гордо развяват българския военноморски флаг във водите на Южния океан!“

          Преди няколко дни корабът е отплавал от чилийското пристанище Пунта Аренас, където на борда е била приета първата група учени и логистични специалисти от Българския антарктически институт, както и чуждестранни изследователи от Румъния, Черна гора, Обединените арабски емирства и Еквадор, участващи в 34-тата българска антарктическа експедиция.

          На борда са били натоварени и хранителни провизии, горива и смазочни материали (ГСМ), както и други материални запаси, предназначени за функционирането на българската антарктическа база през настоящия сезон.

          Завръща се последната група от българската антарктическа експедиция – Евроком

          След отварянето на базата „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в средата на ноември, започна и същинската научна работа на експедицията. В района на Южния залив международният екип от учени, с подкрепата на логистичния състав, събира проби по няколко научни проекта.

          Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна, а на 13 декември 2025 г. пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

          Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) вече е достигнал бреговете на остров Ливингстън, в района на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“. Това съобщи в своя Facebook профил флотилен адмирал о.з. Боян Медникаров, професор във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“.

          - Реклама -

          Четвърта полярна експедиция към Антарктида с кораба „Св. св. Кирил и Методий“ – Евроком

          „С това започна активната фаза на осигуряването на 34-тата българска антарктическа експедиция. Нека да отдадем заслуженото на професионализма и смелостта на командира на кораба капитан II ранг Радко Муевски и всички членове на неговия екипаж, които за пореден път гордо развяват българския военноморски флаг във водите на Южния океан!“

          Преди няколко дни корабът е отплавал от чилийското пристанище Пунта Аренас, където на борда е била приета първата група учени и логистични специалисти от Българския антарктически институт, както и чуждестранни изследователи от Румъния, Черна гора, Обединените арабски емирства и Еквадор, участващи в 34-тата българска антарктическа експедиция.

          На борда са били натоварени и хранителни провизии, горива и смазочни материали (ГСМ), както и други материални запаси, предназначени за функционирането на българската антарктическа база през настоящия сезон.

          Завръща се последната група от българската антарктическа експедиция – Евроком

          След отварянето на базата „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в средата на ноември, започна и същинската научна работа на експедицията. В района на Южния залив международният екип от учени, с подкрепата на логистичния състав, събира проби по няколко научни проекта.

          Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна, а на 13 декември 2025 г. пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата след едномесечно плаване през Атлантическия океан.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Скандал на Балканите: Вучич и сръбски медии с остри нападки срещу България

          Екип Евроком -
          Сръбското издание „Блиц“ публикува остър анализ, в който определя България, Хърватия и Албания като „исторически слуги на великите държави“. Според медийните анализатори, към тази...
          Политика

          ПП в Кърджали: Без 121 депутати реформатори корупцията ще продължи да източва държавата

          Екип Евроком -
          Лидерите на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев и акад. Николай Денков, придружени от народния представител Айлин Пехливанова, проведоха днес открита среща с граждани в...
          Крими

          Испанската полиция разби схема за фалшиви евро с високо качество, водеща към България

          Екип Евроком -
          Агенти на полицията на Женералитат – Mossos d'Esquadra, от звеното за борба с фалшифицирането на валута и Криминалния разследващ район на Терес де л'Ебре,...

          4 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions