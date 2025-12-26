Българският научноизследователски кораб достигна Антарктида

Българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) вече е достигнал бреговете на остров Ливингстън, в района на българската антарктическа база „Св. Климент Охридски“. Това съобщи в своя Facebook профил флотилен адмирал о.з. Боян Медникаров, професор във Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“.

„С това започна активната фаза на осигуряването на 34-тата българска антарктическа експедиция. Нека да отдадем заслуженото на професионализма и смелостта на командира на кораба капитан II ранг Радко Муевски и всички членове на неговия екипаж, които за пореден път гордо развяват българския военноморски флаг във водите на Южния океан!“

Преди няколко дни корабът е отплавал от чилийското пристанище Пунта Аренас, където на борда е била приета първата група учени и логистични специалисти от Българския антарктически институт, както и чуждестранни изследователи от Румъния, Черна гора, Обединените арабски емирства и Еквадор, участващи в 34-тата българска антарктическа експедиция.

На борда са били натоварени и хранителни провизии, горива и смазочни материали (ГСМ), както и други материални запаси, предназначени за функционирането на българската антарктическа база през настоящия сезон.

След отварянето на базата „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в средата на ноември, започна и същинската научна работа на експедицията. В района на Южния залив международният екип от учени, с подкрепата на логистичния състав, събира проби по няколко научни проекта.

Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий“ отплава за Ледения континент на 7 ноември от Варна, а на 13 декември 2025 г. пристигна във военната база на аржентинския град Мар дел Плата след едномесечно плаване през Атлантическия океан.