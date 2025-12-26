НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 27.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Бедствено положение в Гелеменово заради наводнения

          3
          109
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Продължителният дъжд, който продължава повече от денонощие, причини сериозни проблеми в района на Пазарджик. В село Гелеменово беше обявено частично бедствено положение.

          - Реклама -

          АПИ с предупреждение за празниците: Засилен трафик и влошаване на времето – Евроком

          Река Телки дере значително е повишила нивото си в най-ниската точка на населеното място, в близост до стадион. Водата е преляла над дигата, като наводнени са дворове и приземни етажи на няколко частни имота, в които обаче няма хора. Нанесени са материални щети, а земеделски площи около дерето също са залети.

          Жълт и оранжев код за обилни снеговалежи на Коледа – Евроком

          Към момента няма опасност за жителите на селото. Екипи на „Напоителни системи” работят активно по укрепването на дигата на реката. Нивото на водата започва да се понижава, информира Нова телевизия.

          Продължителният дъжд, който продължава повече от денонощие, причини сериозни проблеми в района на Пазарджик. В село Гелеменово беше обявено частично бедствено положение.

          - Реклама -

          АПИ с предупреждение за празниците: Засилен трафик и влошаване на времето – Евроком

          Река Телки дере значително е повишила нивото си в най-ниската точка на населеното място, в близост до стадион. Водата е преляла над дигата, като наводнени са дворове и приземни етажи на няколко частни имота, в които обаче няма хора. Нанесени са материални щети, а земеделски площи около дерето също са залети.

          Жълт и оранжев код за обилни снеговалежи на Коледа – Евроком

          Към момента няма опасност за жителите на селото. Екипи на „Напоителни системи” работят активно по укрепването на дигата на реката. Нивото на водата започва да се понижава, информира Нова телевизия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Пътна обстановка в област Благоевград: Дъжд, частични заледявания и въведени ограничения

          Екип Евроком -
          Пътната обстановка в област Благоевград е усложнена поради метеорологичните условия. В региона вали слаб дъжд, като настилките са предимно мокри. По усойните места има...
          Политика

          Скандал на Балканите: Вучич и сръбски медии с остри нападки срещу България

          Екип Евроком -
          Сръбското издание „Блиц“ публикува остър анализ, в който определя България, Хърватия и Албания като „исторически слуги на великите държави“. Според медийните анализатори, към тази...
          Политика

          ПП в Кърджали: Без 121 депутати реформатори корупцията ще продължи да източва държавата

          Екип Евроком -
          Лидерите на „Продължаваме Промяната“ (ПП) Асен Василев и акад. Николай Денков, придружени от народния представител Айлин Пехливанова, проведоха днес открита среща с граждани в...

          3 КОМЕНТАРА

          1. Продължителен дъжд, ти да видиш! А нещо за скъсаната дига? Дъжда им бил виновен!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions