Бедствено положение в Гелеменово заради наводнения

Продължителният дъжд, който продължава повече от денонощие, причини сериозни проблеми в района на Пазарджик. В село Гелеменово беше обявено частично бедствено положение.

- Реклама -

АПИ с предупреждение за празниците: Засилен трафик и влошаване на времето – Евроком

Река Телки дере значително е повишила нивото си в най-ниската точка на населеното място, в близост до стадион. Водата е преляла над дигата, като наводнени са дворове и приземни етажи на няколко частни имота, в които обаче няма хора. Нанесени са материални щети, а земеделски площи около дерето също са залети.

Жълт и оранжев код за обилни снеговалежи на Коледа – Евроком

Към момента няма опасност за жителите на селото. Екипи на „Напоителни системи” работят активно по укрепването на дигата на реката. Нивото на водата започва да се понижава, информира Нова телевизия.