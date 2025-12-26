НА ЖИВО
          Денят на Бащата: Празникът на бащинството в България и по света

          Снимка: БГНЕС
          На 26 декември, втория ден от Коледа, в България се отбелязва Денят на Бащата.

          Този празник е посветен на бащинството и родителските грижи на мъжете, като аналог на Деня на майката, когато се чества майчинството. Обикновено на този ден се правят подаръци за бащите, а семейството празнува заедно през деня. Денят на бащата се празнува по различен начин в различни държави и на различни дати.

          Официално денят е обявен за празник от 36-ото Народно събрание на 10 декември 1991 г. По решение на Второто национално общо събрание на съюза „Ние жените за достойнство и равенство“ (28 март 1997 г.) празникът на Свети Йосиф Обручник, земния баща на Исус, се отбелязва като празник на бащата. За първи път този ден е отбелязан през 1997 г..

          Денят на бащата се чества почти навсякъде по света в чест на бащите и бъдещите бащи. Според католическата традиция празникът е на 19 март, когато се чества денят на свети Йосиф. В няколко други страни, като например в САЩ, Денят на бащата се отбелязва през третата неделя на юни. В Русия празникът се чества на 23 февруари, известен като Ден на защитника на отечеството, военен празник, който за много хора е ден на мъжа.

          През последните години, американският вариант на Деня на бащата добива широка популярност. За първи път той е отбелязан официално в Вашингтон през 1909 година, а едва през 1972 година президентът Ричард Никсън го обявява за официален празник.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Това пък от къде го измислихте, явно е натресено от нашите „партньори“ от запад?!😏

