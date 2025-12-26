НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 26.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Децата на Диого Жота ще изведат играчите на Ливърпул и Уулвърхямптън

          Припомняме, че португалецът, който игра и за двата клуба, си отиде от този свят едва на 28-годишна възраст, след като претърпя пътен инцидент

          0
          20
          Снимка: www.facebook.com/LiverpoolFC
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Двамата синове на Диого Жота ще се присъединят към талисманите на „Анфийлд“, когато Ливърпул се изправи срещу Уулвърхемптън Уондърърс в мач от английската Висша лига в събота следобед.

          - Реклама -

          Португалецът, който игра и за двата клуба, си отиде от този свят едва на 28-годишна възраст, след като претърпя пътен инцидент.

          Ливърпул вече извади от употреба номер 20, с който Жота игра на „Анфийлд“. Нападателят пристигна в редиците на мърсисайдци именно от Уулвс през 2020.

          „Връщайки се към всичко, което се случи през изминалите 12 месеца, се изпълвам с много емоции. Говорейки за семейството на Диого Жота, то за първи път ще бъде без него на Коледа. Надявам се любовта, която Диого продължава да генерира, носи поне малка доза утешение на близките му в тези светли празници. Това чувство на загуба ще бъде особено силно в събота, разбира се, тъй като това ще е първият път, в който двата английски клуба на Диого ще се изправят един срещу друг след трагичната му кончина. Подобно на нас, Уулвс също бяха много афектирани от загубата на футболиста и човека Диого Жота, така че мислите ми продължават да бъдат и с тях“ – сподели мениджърът на Ливърпул Арне Слот.

          Двамата синове на Диого Жота ще се присъединят към талисманите на „Анфийлд“, когато Ливърпул се изправи срещу Уулвърхемптън Уондърърс в мач от английската Висша лига в събота следобед.

          - Реклама -

          Португалецът, който игра и за двата клуба, си отиде от този свят едва на 28-годишна възраст, след като претърпя пътен инцидент.

          Ливърпул вече извади от употреба номер 20, с който Жота игра на „Анфийлд“. Нападателят пристигна в редиците на мърсисайдци именно от Уулвс през 2020.

          „Връщайки се към всичко, което се случи през изминалите 12 месеца, се изпълвам с много емоции. Говорейки за семейството на Диого Жота, то за първи път ще бъде без него на Коледа. Надявам се любовта, която Диого продължава да генерира, носи поне малка доза утешение на близките му в тези светли празници. Това чувство на загуба ще бъде особено силно в събота, разбира се, тъй като това ще е първият път, в който двата английски клуба на Диого ще се изправят един срещу друг след трагичната му кончина. Подобно на нас, Уулвс също бяха много афектирани от загубата на футболиста и човека Диого Жота, така че мислите ми продължават да бъдат и с тях“ – сподели мениджърът на Ливърпул Арне Слот.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Египет и Мохамед Салах с втора победа в КАН

          Николай Минчев -
          Египет е първият осминафиналист в тазгодишното издание на турнира за Купата на Африканските нации, след като преодоля Южна Африка с 1:0 в Агадир, Мароко. Двубоят...
          Волейбол

          Симеон Николов с престижна награда

          Николай Минчев -
          Родният национал Симеон Николов получи огромно признание за изявите си и беше избран за играч №6 в света в класацията на Volleyball World. Ето какво...
          Политика

          Скандал на Балканите: Вучич и сръбски медии с остри нападки срещу България

          Екип Евроком -
          Сръбското издание „Блиц“ публикува остър анализ, в който определя България, Хърватия и Албания като „исторически слуги на великите държави“. Според медийните анализатори, към тази...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions