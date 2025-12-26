Добавят нови отсечки за измерване на средна скорост през 2026 г.

През 2026 г. ще бъдат добавени нови отсечки, на които ще се измерва средната скорост на шофьорите, съобщи директорът на Националното тол управление инж. Олег Асенов за NOVA.

Новата система ще започне да засича не само средната скорост, но и опасното шофиране. Камерите ще могат да разпознават дали се спазва дистанция между автомобилите и дали тировете се движат в правилната лента.

След въвеждането на засичането на средната скорост през юли, са отчетени няколко рекорда. Най-високата засечена средна скорост е 248 км/ч, а най-високата моментна скорост е 272 км/ч.

