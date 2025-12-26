Добавят нови отсечки за измерване на средна скорост през 2026 г.

Новата система ще започне да засича не само средната скорост, но и опасното шофиране. Камерите ще могат да разпознават дали се спазва дистанция между автомобилите и дали тировете се движат в правилната лента.
След въвеждането на засичането на средната скорост през юли, са отчетени няколко рекорда. Най-високата засечена средна скорост е 248 км/ч, а най-високата моментна скорост е 272 км/ч.
Новата система ще започне да засича не само средната скорост, но и опасното шофиране. Камерите ще могат да разпознават дали се спазва дистанция между автомобилите и дали тировете се движат в правилната лента.
След въвеждането на засичането на средната скорост през юли, са отчетени няколко рекорда. Най-високата засечена средна скорост е 248 км/ч, а най-високата моментна скорост е 272 км/ч.
всичко в тая държава ни е на ред само това ни липсваше да цъфнем и вържем