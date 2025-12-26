НА ЖИВО
          Египет и Мохамед Салах с втора победа в КАН

          "Фараоните" преодоляха Южна Африка с 1:0

          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Египет е първият осминафиналист в тазгодишното издание на турнира за Купата на Африканските нации, след като преодоля Южна Африка с 1:0 в Агадир, Мароко.

          Двубоят от група В на надпреварата беше решен от точното изпълнение от бялата точка на звездата на Ливърпул Мохамед Салах. Голът падна в 45-та минута, а малко след това Мохамед Хани беше изгонен за втори жълт картон и остави „фараоните“ с десет души на терена. Въпреки това, южноафриканците не успяха да се доберат поне до точка.

          След равенството 1:1 между Ангола и Зимбабве, Египет не може да бъде изместен от едно от първите две места в групата – на практика, Салах и компания вече не могат да бъдат бутнати и от върха, тъй като при загуба в последния си мач от Ангола и успех на Южна Африка над Зимбабве, двата отбора ще са с равни точки, но Египет има предимство в преките срещи.

          В този момент Мароко се изправя срещу Мали, а Замбия играе с Коморските острови в група А.

