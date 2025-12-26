Ескалация по границата: Тайланд нанася въздушни удари, преговорите с Камбоджа продължават

Тайланд е извършил въздушни удари по спорен граничен район с Камбоджа, докато представители на двете държави продължават преговорите с цел прекратяване на боевете, съобщава Би Би Си.

- Реклама -

По данни на тайландските военновъздушни сили, е била поразена „укрепена военна позиция“ на Камбоджа, след като цивилното население е напуснало района. От своя страна Министерството на отбраната на Камбоджа обвини Тайланд в „безразборни атаки“ срещу цивилни домове, при които са били ранени няколко души.

Тайланд засилва защитата срещу Камбоджа и заявява: „Ще решим конфликта сами“ – Евроком

Сблъсъците се възобновиха по-рано този месец, след като крехкото примирие от юли сложи край на петдневни интензивни боеве. От подновяването на конфликта досега най-малко 41 души са загинали, а близо един милион души са били разселени. Двете страни се обвиняват взаимно за нарушаването на прекратяването на огъня, като боевете вече са обхванали почти всички провинции по протежение на 800-километровата граница.

Камбоджанското министерство на отбраната съобщи, че ударите в петък са нанесени в северозападната провинция Бантей Меанчей, като по техни данни до 40 бомби са били хвърлени от изтребители F-16. Информацията е публикувана в Facebook.

Междувременно тайландски и камбоджански преговарящи проведоха трети ден разговори на граничен контролно-пропускателен пункт, като се очаква министрите на отбраната на двете страни да се включат в дискусиите в събота.

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул заяви, че след като страните се споразумеят по взаимните условия, може да бъде подписано споразумение за прекратяване на огъня.

„Надявам се това да е последното споразумение, което ще подпишем, за да се установи мир и хората да се върнат по домовете си“, каза той.

ЕС настоя Тайланд и Камбоджа да възстановят мира по спорната граница

САЩ и Китай също полагат усилия за посредничество с цел ново примирие.

Граничният спор между Тайланд и Камбоджа датира от повече от век, като през годините е имало спорадични сблъсъци с жертви сред войници и цивилни. Напрежението се изостри през май, след като камбоджански войник беше убит при инцидент, а на 24 юли конфликтът ескалира рязко след камбоджански ракетен обстрел по Тайланд, последван от тайландски въздушни удари, което доведе до пет дни интензивни боеве и десетки жертви.